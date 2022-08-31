Milas'ta üçüncü kadınlar kooperatifi kuruldu

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:14

Muğla’da Milaslı kadınlar kooperatifleşiyor. Önce Milas ilçe merkezindeki bir grup kadının bir araya gelerek kurdukları S.S. Milas Anatolie Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin ardından Milas'ın halıcı köylerinden Balcılar, Demirciler ve Kısırlar mahallelerinin kadınları el halıcılığını yeniden canlandırmak amacıyla Kirman Kadın Girişimciler Kooperatifi'ni (KİKA-KOOP) kurmuşlardı. Şimdi de Milas'ın Bafa mahallesindeki kadınlar güçlerini birleştirerek S.S.Bafa Çevre Yaşam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdular.

Başkanlığını Feray Albasan'ın, başkan yardımcılığını Süreyya Gürgün'ün üstlendiği kooperatifte Tuba Perekli, Teslime Keser, Feriha Bircan, Meral Çam, Şerife Çam ve Ulviye Onan ise diğer görevleri üstlendiler. Üye sayısını daha da arttırmayı ve erkek üye almamayı hedefleyen kooperatif yönetimi, henüz kooperatife üye olmayan Bafalı kadınların katılımıyla da çalışma ve üretim grupları oluşturdu.

“SATIŞLARIMIZI YÜZ YÜZE VE İNTERNET ORTAMINDA YAPACAĞIZ”

S.S.Bafa Çevre Yaşam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Feray Albasan zeytin, zeytinyağı ürünlerinin yanısıra doğal bitki ve bitki ürünlerinin üretimini yapacaklarını kekik, kekik suyu, narpuz suyu gibi geleneksel halk sağlığı bitkilerinin üretimlerini yapacaklarını söyledi. Kooperatif Başkanı Albasan, "Bafa, Milas'ta en çok zeytin ağacına sahip bir mahalle. Üstelik Milas zeytinyağı AB coğrafi işaretli bir ürün. Bu nedenle elbette zeytin ve zeytinyağı temel üretim hedeflerimiz olacak. Kadınlarımızın boş zamanlarında evlerinde ürettikleri çeşitli el ürünlerini de kooperatifimiz aracılılığıyla pazarlayacağız. Bunun için hem üretim hem satış yapabileceğimiz bir işyerimizin olması için arayışlarımız sürüyor. Satışlarımızı yüz yüze ve internet ortamında yapacağız. Satışta interneti çok etkili bir şekilde kullanmak istiyoruz" dedi.

MİTSO DESTEK OLUYOR

Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO), S.S.Bafa Çevre Yaşam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne destek oluyor. MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, kooperatif yönetimini ziyaret ederek kutladı ve başarılar diledi. MİTSO Meclis Üyesi Reşat Uygun ile birlikte Bafalı kadınların kurduğu kooperatifi ziyaret eden Reşit Özer "Bafa kooperatifimiz Milas'taki üçüncü kadınlar kooperatifi oldu. Bu girişimcilikleri nedeniyle Milaslı kadınlarımızı kutluyorum. Bafalı kadınlarımıza başarılar diliyorum. Biz de MİTSO olarak her zaman yanınızda olacağız. Ürünlerinizin tanıtımı ve pazarlanması konusunda size destek olacağız. Kadın emeği, kadın girişimi olmadan ekonomimizin güçlenmesi mümkün değil. Kadınlarımız her zaman üretimin içindeydi fakat şimdi kurumsallaşarak, kooperatifleşerek, şirketleşerek üretime katılmaya başladılar. Bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.