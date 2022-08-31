Milas’ta Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:31

Türkiye tarihinin en büyük zaferlerinden bir tanesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, 100 yıl dönümünde Muğla’nın Milas’ ilçesinde coşkuyla kutlandı. İlk olarak saat 09.30’da Milas Atapark Meydanı’nda 30 Ağustos programı gerçekleştirildi. Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan kutlama töreni, askerler tarafından yapılan geçiş töreniyle devam etti. Kaymakamlık makamında bayramlaşma gerçekleştirilmesinin ardından protokol tarafından Milas Şehir Mezarlığı’nda şehitler için dualar okundu.

FENER ALAYI VE EDİP AKBAYRAM KONSERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Milas Belediyesi tarafından organize edilen Fener Alayı ile devam etti. Saat 20.00’de Atapark Meydanı’nda başlayan Fener Alayı’na Milaslılar yoğun ilgi gösterirken, birçok vatandaş da balkonlarından bayraklarını sallayarak korteji selamladı. Fener Alayı’nın ardından Atapark’ta bir araya gelen vatandaşlar saat 21.00’de başlayan Edip Akbayram konseriyle büyük zaferin 100. yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

BAŞKAN TOKAT: BÖYLE BİR ULUSUN FERDİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM

Edip Akbayram konseri sırasında sahneye çıkan ve ünlü sanatçıya hediyeler takdim eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Akbayram’a Milas’a hoş geldiniz dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın tarihin en şanlı zaferlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Başkan Tokat, “Tarihin en şanlı zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın bu yıl 100. yıl dönümü. Bu büyük zaferi her sene olduğu gibi coşkuyla kutluyoruz. Böyle bir zaferi gerçekleştiren bir ulusun ferdi olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bu kutsal ve tarihi gün vesilesi ile başta Ulu Önder ve ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah ve dava arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve gazilerimize şükranlarımı sunuyor, aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.” dedi. Konser, Edip Akbayram’ın birbirinden güzel şarkılarını seslendirmesinin ardından sonlandı.