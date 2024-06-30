Milas’taki orman yangını kontrol altına alındı

Yayınlanma: 30.06.2024 - 19:59

Güncelleme: 30.06.2024 - 19:59

Milas’ın Demirciler Mahallesi’nde çıkan yangın, ziraat alanında başlamasının ardından kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla ormanlık alana yayıldı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye aracı ve ekip, yangına müdahale etti.

Yoğun çabalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.