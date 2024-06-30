Milas’taki orman yangını kontrol altına alındı
Muğla’nın Milas ilçesinde ziraat alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede yayılan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Milas’ın Demirciler Mahallesi’nde çıkan yangın, ziraat alanında başlamasının ardından kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla ormanlık alana yayıldı.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye aracı ve ekip, yangına müdahale etti.
Yoğun çabalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.
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