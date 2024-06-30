Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2024 - 18:11
Marmaris'te orman yangını
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Muğla'nın Marmaris ilçesinin Bördübet mevkisi Gölge Koyu'ndaki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor


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