Millet bahçesi açılışlı fetih kutlamasına öğrenci ve öğretmen daveti: Erdoğan, açılış yapacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın açılışını yapacağı Beykoz Millet Bahçesi’nde İstanbul Fethi’nin 572. Yıl Kutlamaları gerçekleştirilecek. Kutlama ve açılış öncesi Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevcenur Özcan’ın Beykoz’daki okul müdürlerinden, idareci ve öğretmenlerin açılış ve kutlama programlarına katılmasını rica ettiği öğrenildi. Özcan’ın okul müdürleriyle “Değerli Müdürlerimiz; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Millet Bahçeleri Açılışı’nın yapılacağı İstanbul’un Fethi 572. Yılı Kutlamaları programı 29 Mayıs Perşembe günü saat 13.00 de Beykoz Millet Bahçesinde yapılacak olup müsait olan idareci ve öğretmenlerimizin katılımı önemle rica olunur” mesajını paylaştığı ortaya çıktı.

VELİDEN İZİN İSTENDİ

Öte yandan Beykoz’da bulunan Ayşe Eda Özdemir Ortaokulu’ndaki velilerden öğrencilerin programa katılması için izin istendi. Velilere, “29 Mayıs 2025 Perşembe günü "İstanbul'un Fethi"nin yıl dönümü kapsamında Beykoz çayırında düzenlenecek olan tören programına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılacaktır. Okulumuzun görevli olduğu bu programa öğrencimin katılmasını uygun görüyorum” yazılı izin istek kağıdı gönderildi.





MHP’Lİ ÇIKTI

Beykoz İlçe Eğitim Müdürü Sevcenur Özcan’ın 2019 yerel seçimlerinde MHP Sarıyer Belediye Başkan Aday Adayı olduğu ortaya çıktı.