Millet bahçesinin 'M' harfini çaldı, 7 yıl hapisle yargılanıyor

27 Nisan 2022 Çarşamba, 12:10

Şaşırtan hırsızlık olay, 21 Aralık 2021’de merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi’nde meydana geldi. Stadyum Caddesi üzerindeki Millet Bahçesi’nin giriş kapısının tabelasında yazan ‘Bursa Millet Bahçesi’ yazısının ‘M’ harfinin çalındığını gören belediye ekipleri durumu polise bildirdi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden, şüphelinin iki ayrı suçtan kaydı olan Murat Yeşilçimen olduğu tespit edildi.

35 TL'YE SATMIŞ

Yakalanan Yeşilçimen, suçunu kabul edip, çaldığı ‘M’ harfini 35 TL karşılığında sattığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Yeşilçimen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

40 BİN TL ÖDEMESİ İSTENDİ

Bursa 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce, hakkında 'kamu malına zarar vermek' ve 'hırsızlık' suçlarından 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Murat Yeşilçimen, yargılaması sırasında, davaya müdahil olan Büyükşehir Belediyesi'nce, daha önce de farklı zamanlarda çalınan farklı harflerin şüphelisi olarak değerlendirildi.

Çalınan bu harflerin toplam 40 bin TL'lik bedelinin ise kendisinden tahsil edilmesi istendi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Görülen üç duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katılan Yeşilçimen, daha önceki hırsızlıklardan sorumlu olmadığını iddia ederek, maddi durumu olmadığı için de bu parayı ödeyemeyeceğini söyledi. Mahkeme, Yeşilçimen'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"SİYASİ BİR AMAÇ TAŞIMIYOR"

Tutuklu sanık Murat Yeşilçimen'e, Bursa Barosu tarafından atanan Avukat Burak Bilgin, müvekkilinin sadece çaldığı tek bir ‘M’ harfinden suçlanabileceğini belirterek, belediyenin talep ettiği paraya itiraz etti. Bu itirazı kabul eden mahkeme heyeti, belediye ekiplerince belirlenen tek bir ‘M’ harfinin bedeli olan 470 TL+KDV tutarının ödenmesine karar verdi.

Avukat Burak Bilgin, müvekkilinin maddi kazanç amacıyla harfi çalıp sattığını, 'M' harfini çalmasında da siyasi bir amaç da taşımadığını söyledi.