Millet iradesine darbe olan mutlak butlana karşı 307 parlamenter demokrasi istiyor: CHP sahipsiz değildir

CHP 38. Olağan Kurultay’a ilişkin verilen “mutlak butlan” kararı sonrası partinin başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin kurultaya gitmemeye yönelik açıklamalarına parti içinden tepkiler devam ediyor. Aralarında eski bakanlar, büyükelçiler ve parti yönetimlerinde görev almış isimlerin de bulunduğu 84 eski CHP’li milletvekili daha olağanüstü kurultay çağrısına destek verirken çağrıya destek veren eski parlamenterlerin sayısı 307’ye çıktı. Önay Alpago, Celal Doğan, Şükrü Elekdağ, Mehmet Haberal, Güler İleri, Ercan Karakaş, İbrahim Özden Kaboğlu, Adnan Keskin, Faruk Loğoğlu, Bayram Meral, Seyfi Oktay, Fikri Sağlar, Arif Sağ, Şenel Sarıhan, Cevdet Selvi, Kamil Okyay Sındır, Sefa Sirmen, Erol Tuncer, Kani Beko gibi CHP’de bakanlık, büyükelçilik yapmış, demokratik toplum örgütlerinin liderlerinin arasında bulunduğu 84 kişi bildiriyi imzaladı.

Yayımlanan ortak açıklamada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. kurultayına ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararının “kabul edilemez ve hukuk devleti ilkesine, demokratik siyasete ve millet iradesine yönelik bir müdahale” niteliğinde olduğu ifade edildi. Kurultay süreçlerinin Anayasa’nın 79. maddesi uyarınca seçim kurullarının ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) denetiminde yürütüldüğü ve YSK kararlarının kesin olduğuna dikkat çekilen metinde, “İktidar yargısının siyaseti düzenlemenin aracı durumuna getirilmesi demokratik düzen açısından çok sakıncalıdır” dendi.

HUKUK DEVLETİ HEDEFTE

Metinde kurultayın iptal edilmesine yönelik girişimlerin hukuk devleti ilkesine ve demokratik siyasete zarar verdiği savunularak, partinin derhal olağanüstü kurultaya götürülmesi çağrısında bulunuldu. Açıklamada, TBMM’nin önceki dönemlerinde CHP çatısı altında görev yapmış milletvekilleri ve senatörlerin hukuk devletini, milli iradenin üstünlüğünü ve demokratik siyasetin meşruiyetini hedef aldığı belirtilen “mutlak butlan” kararının kabul edilmediği ifade edildi.

Parlamenterler, siyasi partilerin demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurları olduğunu vurgulayarak, parti içi seçim süreçlerinin anayasanın 79. maddesi uyarınca yargı gözetiminde yürütüldüğünü hatırlattı.

EN DOĞRU VE MEŞRU YOL

Açıklamada, seçimlere ilişkin itirazların ilçe seçim kurulları ve sonrasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından değerlendirildiği belirtilerek, “YSK’nin verdiği karar kesindir ve itiraz edilemez” denildi. İktidarın yargıyı siyaseti düzenleme aracı haline getirdiği belirtilen açıklamada, bu durumun demokratik düzen açısından sakıncalı olduğu ve toplum vicdanında derin yaralar açtığı savunuldu. Açıklamada, “Siyasal meşruiyetin kaynağı millet iradesidir. Sandıkta ortaya çıkan iradenin yok sayılması, siyasal kurumlara ve adalete olan toplumsal güveni sarsmaktadır. Mutlak butlan kararı ile anayasal düzene siyasallaşmış yargı eliyle müdahale edilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Parti içinde oluşan tartışmaların büyümeden çözülebilmesi için en doğru, meşru ve hukuki yolun olağanüstü kurultay olduğunu ifade eden parlamenterler, “derhal olağanüstü kurultay çağrısı yapılmalıdır” görüşünü dile getirdi.

VAZGEÇİLMEZ SORUMLULUK

Açıklamanın sonunda CHP’nin sahipsiz olmadığı vurgulanarak, “Türkiye’nin demokratik birikimine, halkın iradesine, Cumhuriyet değerlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Hemen kurultaya gidilmesinin vazgeçilemez ve ertelenemez bir sorumluluk olduğunu düşünüyor ve derhal kurultay çağrısı yapılmasını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

84 SİYASİ DAHA ‘DERHAL KURULTAY’ DEDİ

Önceki dönem CHP milletvekilleri ve senatörlerin yer aldığı 84 kişiden oluşan imzaçıların soyadına göre sıralanmış tam listesi şu şekilde:

“Sabahat Akkiraz, Ali Akyıldız, Önay Alpago, Yüksel Aksu, Ahmet Altun, Faik Altun, Erdoğan Bakkalbaşı, Tacettin Bayır, Kani Beko, Bülent Yener Bektaşoğlu, İbrahim Yavuz Bildik, Şükrü Bütün, Tarık Cengiz, İlhan Cihaner, Hüseyin Çamak, Dursun Çiçek, Hüsnü Çöllü, Haydar Demirtaş, Hilmi Develi, Orhan Ziya Diren, Celal Doğan, Şükrü Elekdağ, Akif Ekici, Atilla Emek, Sabri Ergül, Gürcan Ersin, Ali Ahmet Ertürk, Okan Gaytancıoğlu, Mehmet Gökdağ, Levent Gök, Ali Rıza Gülçiçek, Rahmi Güner, İbrahim Gürsoy, Mehmet Haberal, Süleyman Hatinoğlu, Turhan Hırfanoğlu, Fatma Kaplan Hürriyet, Güler İleri, Mustafa Ilımen, Ali Ilıksoy, Ceyhun İrgil, İbrahim Özden Kaboğlu, Ekrem Kangal, Osman Kaptan, Ercan Karakaş, Adnan Keskin, Temel Kitapçı, Devrim Kök, Erol Köse, Bülent Kumbal, Faruk Loğoğlu, Hasan Macit, Bayram Meral, Mazlum Nurlu, Kamil Okyay Sındır, Seyfi Oktay, Edip Özgenç, Bülent Öz, Yusuf Öztop, Erdoğan Özyalçın, Fikri Sağlar, Arif Sağ, Şenel Sarıhan, Mustafa Sayar, Cevdet Selvi, Beri Serter, Atilla Sertel, Tacidar Seyhan, Doğan Şafak, Sefa Sirmen, Turan Tayan, İsmet Tokdemir, Celal Topkan, Necati Tığlı, Erol Tuncer, Mustafa Tuncer, Ali İbrahim Tutu, Abuzer Tanrıverdi, İbrahim Taşdemir, Hilmi Yükselen, Sabri Yavuz, Mahmut Yıldız, Ali Yiğit, Rafet Zeybek.”