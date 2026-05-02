'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi yarın Karabük'te... CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay: 'Dört gündür mitinge hazırlanıyoruz'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 107'ncisi yarın Karabük'te yapılacak.

"ÖZGÜR ÖZEL'İ DİNLEMEK İSTEYEN GENİŞ BİR HALK KİTLESİ VAR"

Miting öncesi hazırlıklara ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, şunları söyledi:

"Dört gündür mitinge hazırlanıyoruz. Genel Merkez'den Parti Meclisi üyelerimiz ve görevliler burada. İl ve ilçe başkanlıklarımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, milletvekillerimizle Karabük'ün merkezini ve ilçelerini gezdik. Yarın bu meydanda Genel Başkanımız Özgür Özel'i ağırlayacağız. Batı Karadeniz havzasını da buraya davet ediyoruz çünkü Özgür Özel'i dinlemek isteyen geniş bir halk kitlesi var. Karabük nüfus yoğunluğuna göre en çok emekli yaşayan iki şehirden biri.

Dolayısıyla Genel Başkanımız emeklilere yönelik de önemli açıklamalarda bulunacak. Ben sahada şunu gördüm; Karabüklü hemşehrilerimiz dört gözle Genel Başkanımız ağırlamayı bekliyor. Haksız yere içeride tutulan belediye başkanlarımızın, gazetecilerin, ifade özgürlüğü uygulanmadığı için içeride tutulan herkesin tutuksuz yargılanmasını ve bağımsız bir yargı sisteminin mutlaka hayata geçmesini deklare edecek. Güzel bir miting olacak."

"BEN HER ŞEYE RAĞMEN BAĞIMSIZ YARGIYA İNANIYORUM"

"Karabük'te sahada şunu gördük; vatandaşlar bu operasyonların siyasi olduğuna inanıyor ve iddialar inandırıcı gelmiyor. Netice itibariyle tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade ediyorlar. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere beraat edeceklerine inanıyorlar çünkü maddi deliller çok sakat. Maddi delil diye bir şey yok. Ben her şeye rağmen bağımsız yargıya inanıyorum, halkın bu isteğinin karşısında ve gerçeğin karşısında hiçbir kudretin durma şansı yok. Er ya da geç doğru yerine geçecektir. Halkımız da inanmıyor. "