Millet İttifakı Partilerinin Kadın Konferansı serisinin ikincisi Bursa’da yapılıyor

Yayınlanma: 27.04.2023 - 13:37

Güncelleme: 27.04.2023 - 13:37

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER), Siyasal İletişim Ajansı Modern Zamanlar ve Millet İttifakı ile birlikte “Kadının Siyasette Temsili ve Kadın Politikaları” konulu bir konferans serisinin ikincisini Bursa’da düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne giderken kadın temsili ve kadın politikalarına ilişkin tartışmalar, özellikle Cumhur İttifakı içinde yer alan Hüda-Par ve Yeniden Refah Partisi’nin 6284 sayılı yasaya ilişkin tutumuyla yeniden gündeme taşınmış ve partilerin listelerinde kadın adaylara beklenin altında yer vermesi tartışma konusu olmuştu.

Konunun gündeme tutulması ve Türkiye’de kadın politikalarına dair tartışma başlıkları; Bursa’da 28 Nisan Cuma günü saat 14.30'da, Nilüfer Dernekler Yerleşkesi Konferans Salonunda, Millet İttifakının bileşenlerini oluşturan partilerin kadın genel başkan yardımcıları, yöneticileri, adayları ve siyasette aktif rol alan kadınların katılacağı panel ile masaya yatırılacak.

Kadın temsili, kadın hayatının siyasete konu edinilmesi masaya yatırılıyor.

Moderatörlüğünü iletişimci/yazar Ayşen Şahin’in yapacağı panele konuşmacı olarak şu isimler katılacak:

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Habibe Çiftçioğlu, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Adayı Sevinç Atabay, Eski CHP Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Sena Kaleli, Kadın Adayları Destekleme Derneği Başkanı Nuray Karaağaç, ve Avukat, Yazar, Kadın Hakları Savunucusu Tuba Torun.