'Millet İttifakı'nın adı değişiyor' iddiası

15 Aralık 2021 Çarşamba, 12:00

Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında Millet İttifakı'na DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin katılacağını ve isminin değişeceğini iddia etti.

Aynı zamanda eski CHP milletvekili olan Yarkadaş KRT TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman programında Millet İttifakı'nın kulislerinden edindiği bilgileri aktardığını belirterek çeşitli iddialarda bulundu.

'İKİ PARTİ OCAK AYINDA KATILACAK'

Yarkadaş, önümüzdeki ocak ayında Ali Babacan'ın DEVA Partisi ile Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na katılacağını öne sürdü. Barış Yarkadaş iki partinin katılması ile Millet İttifakı'nın isminin de "Büyük Millet İttifakı" olacağını iddia etti.