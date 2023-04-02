Millet Partisi'nden YSK'ye 'ret' tepkisi
Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, parti isimlerinin Millet İttifakı'nca kullanılmasına yönelik itirazlarının Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) reddedilmesine tepki gösterdi.
Parti isimlerinin 'Millet İttifakı'nda kullanılmasının ahlaki ve hukuki olmadığını öne sürerek Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuran ancak bu itirazları YSK tarafından reddedilen Millet Partisi, söz konusu karara tepki gösterdi.
Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar ve partililer, parti isimlerinin Millet İttifakı'nca kullanılmasına yönelik itirazlarının reddedilmesi üzerine 'gerekçeli ret kararı'nı almak için YSK'ye geldi.
"BU YSK'NİN POLİTİZE OLDUĞUNUN BİR GÖSTERGESİ"
Gazetecilere konuşan Cuma Nacar, verilen kararın haksız ve hukuksuz olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Kararın, YSK'nın kendi kararlarına dahi aykırı olduğunu gördük. Muhalefet şerhi yazan 2 yüksek hakim üye, çok açık bir şekilde şunu söylüyorlar; 'Daha önce bir partinin isminin başka bir parti tarafından kullanılması nasıl hukuka aykırı ise ittifak ismi olarak kullanılması da hukuka aykırıdır. YSK olarak bir karar verdik mi verdik, şimdi neden reddediyoruz.' Bu, Yüksek Seçim Kurulu'nun politize olduğunun bir göstergesidir. Millet Partisi iktidarında Gazi Meclis'in, aziz milletimizin hür iradesiyle YSK kararları kesin olmaktan çıkarılacak ve Anayasa yargısının denetimine tabi tutulacaktır."
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