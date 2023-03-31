Son dakika... Erdoğan İYİ Parti'ye saldırıya ilişkin tek kelime etmedi, Millet İttifakı'nı hedef aldı

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 17:04

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 17:42

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'dan önce kürsüye Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çıktı.

Her iki isim de, sabah saatlerinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin bir geçmiş olsun dileğinde bulunmadı ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmadı.

'İYİ PARTİ' İÇİN TEK KELİME ETMEDİ

İki liderin ardından kürsüye çıkan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da İYİ Parti sessizliğini bozmadı, muhalefeti hedef aldı.

Erdoğan, "Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi 7'li koalisyonlarla, masa üstü, masa altı koalisyonlarla bu ülke geçmişte nasıl bir yere gidemediyse şimdi de bir yere gidemez. Ben sizlere inanıyorum. Dün nasıl durmak yok yola devam dediysek mücadele verdiysek şimdi de bunu Cumhur İttifakı olarak vereceğiz" diye konuştu.

"AYM'YE GİDECEKLERMİŞ, YOLUNUZ AÇIK OLSUN"

Yeniden cumhurbaşkanı adaylığına itiraz edenlere yüklenen Erdoğan, "'Erdoğan aday olamaz.' Ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu mu? Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorlar. Yolunuz açık olsun. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği kararlardan da haberi yok" ifadelerini kullandı.

"Bunlar ne anayasa bilir ne kanun... Bunların demokrasiyle alakası yok" iddiasında bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunlar teröristlerle el ele, kol kola yol yürürler. 14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye, Gabar'a gömmeye var mıyız? Geçmişte gömdük mü? Yine gömeceğiz."

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Erdoğan, şunları ifade etti:

"İşte terörle ülkemizde bunlar neler çektirdi biliyorsunuz. Diyarbakır'da 251 kardeşimizi sokağa dökerek şehit etmediler mi? Şu anda içeride değil mi? Şimdi söz veriyor, şunu da bunu da kurtaracağız. Bay bay Kemal, bu millet sana bu yolu açmayacak."

"Cumhur İttifakı olarak bir kez daha desteğinize talibiz" diyen Erdoğan, "Asıl büyük şahlanışın eşiğindeyiz" iddiasında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından ön çıkan satırlar şu şekilde:

"HER GÜN YENİ KONUT İHALELERİ YAPILIYOR"

* Bu yıl Ramazan ayına, 11 ilimizin pek çok ilçesinde ağır yıkımlara, can kayıplarına yol açan 6 Şubat depremlerinin üzüntüsü içinde girdik. Bu depremlerde yitirdiğimiz 50 binin üzerinde insanımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var. Yaralılarımıza şifalar diliyorum. Emin olun, deprem ateşi sadece düştüğü yeri değil, 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşı ile tüm Türkiye'yi yakmıştır.

* Allah'ın izniyle köyleri ve ilçeleriyle depremin yıktığı şehirlerin tamamını ayağa kaldırmadan durup dinlenmeyeceğiz. Yüzlerce belediyemiz deprem bölgesinde çok güzel hizmetler verdi. Partimizin belediyeleri buralara kardeş belediyelerle bir arada çalışmalar yürüttüler. Hala yürütüyorlar. Sonuna kadar yürütecekler. Bu vesileyle tüm belediye başkanlarımıza ve ekiplerine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

* Yoğun çalışmaların tamamında önemli bir safhaya geldik. Enkazın neredeyse yarısını kaldırdık. Geçici barınma alanlarını, konteynerleri ile çadırı ile prefabrikleriyle yaygınlaştırıyoruz. Bu alanları altyapısı ile sosyal ihtiyaçları karşılayacak birimleri ile parkıyla, yeşil alanıyla, mahalle kurma anlayışıyla yapıyoruz. İlk haftalarda ülkemizin diğer şehirlerine giden vatandaşlarımız da yavaş yavaş dönüyorlar. Fabrikalarda, iş yerlerinde çarklar dönmeye başladı.

* Evini kaybetmiş insanlarımızı bir an önce yeni yuvalarına kavuşturmak istiyoruz. Bunun için kalıcı konutların inşa sürecini depremin hemen ardından başlattık. Yürüttüğümüz hasar tespit sonunda tüm deprem bölgesinde 313 bin binadaki 894 bin bağımsız bölümün, yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunu gördük. Amacımız toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir.

* Bugüne kadar bölge genelinde 67 bin üzerinde konut ve köy evi yapım sürecini başlattık. 30 bin konutun inşası da fiilen yürüyor. Neredeyse her gün yeni konut ihaleleri yapılıyor, yeni inşaatlara girişiliyor. 500 bin konut, 1 milyon altyapı, arsa ve 50 bin işyeri kuralarını da çekiyoruz. Milletimize verdiğimiz sözü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye genelinde riskli binaların dönüşümüyle ilgili de kapsamlı bir hazırlık yapıyoruz.

MİLLET İTTİFAKI'NI HEDEF ALDI

* Cumhur İttifakı olarak bir kez daha desteğinize talibiz. Artık asıl büyük şahlanışın eşiğindeyiz. Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız şekilde bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına vereceğiz. Bu yolda Cumhur İttifakı ile birlikte yürümeye var mıyız? Böyle 7'li koalisyonlarla, masa üstü, masa altı koalisyonlarla geçmişte bu ülke nasıl bir yere gidemediyse, yine bir yere gidemez. Dünyanın ve ülkemizin kritik yol ayrımında olduğu bu günde doğru adımlarla 'yola devam' diyerek Türkiye'yi daha büyük bir vizyona kavuşturmak istiyoruz.

* Biz, size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Şurada kaldı 40 gün. Gayet yoğun bir çalışma yapıyor muyuz? Durmadan usanmadan ana kademe, kadın kolları, gençler, bu çalışmayı yürütüyor muyuz? Artık Cumhurbaşkanı seçmek, devleti, hükümeti idare edecek kişiyi seçmek demek. Derdi millet, ülke olmayanlar, işportacı mantığıyla bu makamı ulufe dağıtma yeri haline getirmeye çalışıyor. Biz hizmetin peşindeyiz.

"ERDOĞAN ADAY OLAMAZ" İTİRAZLARINA YANIT

* Çıkmışlar 'Erdoğan aday olamaz', ne oldu? YSK suratlarına vurdu mu? Şimdi AYM'ye gidiyoruz diyorlar, yolunuz açık olsun. AYM'nin bundan önce bu konularda ne karar verdiklerinden de bunların haberi yok. 14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye, Gabar'a gömmeye var mıyız? Yine gömeceğiz. İşte terörle ülkemizde bunlar neler çektirdi biliyorsunuz. Diyarbakır'da 251 kardeşimizi sokağa dökerek şehit etmediler mi? Şu anda içeride değil mi? Şimdi söz veriyor, şunu da bunu da kurtaracağız. Bay bay Kemal bu millet sana bu yolu açmayacak.

* Salgın döneminde adeta kurtarıcımız olan şehir hastanelerimizi yaygınlaştırıyoruz. İHA, SİHA yaptık mı? Akıncı yaptık mı? Kızılelma'yı yaptık mı? Türkiye nereden nereye geldi. Şimdi çıkmışlar diyorlar ki, e bunların hepsini gözden geçireceğiz, yol vermeyiz. Ya sen hayatında bu millete en ufak hizmeti vermedin ki. Enerjide müjde üstüne müjde açıklıyoruz, yenileri sırada... Türkiye öylesine dinamik bir ülke ki burada durmak demek gerilemeye kaybetmeye başlamak demektir. Muhalefetin tek vaadi ülkeyi eski günlere döndürmektir.

* Kaos, kargaşa, yokluk ve yoksulluk dönemlerinin Türkiye'si. Bu CHP iktidarlarının gaz yağı kuyruklarını nasıl gerçekleştirdiklerini benim emsalim olanlar iyi bilir. Yağ, ekmek kuyruklarını biliyoruz değil mi? Hiç kimsenin gücü Türkiye'yi çeyrek, yarım asır önceye götürmeye yetmeyecektir.

ERBAKAN: CUMHURBAŞKANIMIZA MİNNETTARIZ

Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilen vatandaşlarla aynı acıyı Türkiye'nin dört bir yanındaki 85 milyonun hissettiğini söyledi.

Erbakan, Gaziantep'te düzenlenen toplu temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Şehitkamillerin, Şahinbeylerin, şehitlerin, kahramanların diyarı Gaziantep'te bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yapılan çalışmalar ve hizmetlerden dolayı Erdoğan'a teşekkür eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Burada depremin acılarını halen yaşayan kardeşleriniz olarak sizlerle birlikteyiz. Sizler burada birinci elden aynel yakin bu acıları yaşadınız. Bizler de aynı acıyı gerçekten de yüreklerimizde Türkiye'nin dört bir tarafında 85 milyon olarak hissettik. Bir kez daha bu depremde bu felakette ahirete irtihal eden bütün vatandaşlarımıza, kardeşlerimize gani gani rahmet diliyoruz. Allah onları inşallah şehitlik mertebesine kabul etsin, şehitlerle birlikte haşretsin ve geride kalan yakınlarına da onları şefaatçi eylesin. Yaralı olarak kurtulan bütün vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bütün depremzedelerimize Cenab-ı Allah yardım eylesin, selamete çıkarsın, yar ve yardımcınız olsun.

Cenab-ı Allah ülkemize milletimize bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Bununla gelmiş geçmiş olsun, inşallah duasını yapıyoruz. Burada bir sene içinde tamamlanacak olan konutların iş yerlerinin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu konutların iş yerlerinin bir an evvel tamamlanması ve inşallah sizlerin de yeniden yaşama kaldığınız yerden devam etmeniz için dua ediyoruz. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza bakanımıza, devletimize minnettarız bir an evvel tamamlanıp sizlere teslim edilmesi için dua ediyoruz, temenni ediyoruz. Bir kez daha herkese teşekkür ediyorum. Toplantımız, açılışımız hayırlı olsun."

BAHÇELİ: KOALİSYONLARLA ÜLKE YÖNETİLEMEZ

Erbakan'ın ardından şise kürsüye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çıktı.

Hizmeti karalayarak bir yere varmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini belirten Bahçeli "Çok koalisyonlar kuruldu, kısa sürede dağıldı.Türkiye'nin bu acılı günlerinde, Türkiye'nin ateşle sarıldığı bir dönemde koalisyonlarla ülke yönetilemez. Onun için başlatılmış büyük reformu devam ettirmek lazım. Bu reform Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir" dedi.

Aradan geçen süre içerisinde Türkiye'de 'asrın felaketinden' normalleşme sürecine girildiğini görmekten de büyük mutluluk duyduğuna işaret eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Artık Türkiye ayağa kalkıyor, artık Türkiye asrın felaketinin tüm acılarını unutturuyor, artık Türkiye insanlara beslenme, barınma, emniyet açısından Türk devletinin güvencesini veriyor. Bunu yaparken Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin lideri olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu, çalışma arkadaşlarıyla beraber güçlü yapısı, bu sorunların çözülmesi noktasında önemli gelişmelere de vesile oluyor. Ama artık bir dönüm noktasına da geldiğimizin şuurunda olmalıyız aziz Gaziantepliler. Bu felaketi aşarken her beraber çekilen sıkıntıları en yakından siz biliyorsunuz. Allah'a çok şükür devletimiz güçlü, yönetimimiz kararlı, milletimiz ise her yönüyle destek veriyor ama bu sürenin tamamlanması için, hizmetin normalleşmenin, bir arada ayağa kalkmanın, tekrar mutlu umutlu günleri yaşamanın yarıda bırakılmaması lazım.

Şu an için temel atma töreninde sizlerle beraberiz. Ama aynı süreç içerisinde 14 Mayıs'ta da Türkiye'de bir milli iradenin tecellisi için seçimler yapılacak. Bu seçimlerin önemini iyi anlamak lazım. Hizmeti karalayarak bir yerlere varmak isteyenlere fırsat verdirmemek lazım. Hizmeti yarıda bırakamayız, tekrar cumhurbaşkanı adayımız netleşmiş ve Yüksek Seçim Kurulu kararıyla da ifade edilmiştir. Bunun üzerinde tartışma yoktur. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hizmetin devamı için Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tekrar yolun açık olsun diyoruz. Ona destek verecek olan milletvekilliği genel seçimlerini de birlikte düşünmek lazım."

BAHÇEYİ YİNE 'SİSTEMİ' ÖVDÜ

Bahçeli, 76 yıldan bu yana çok partili rejimin içerisinde olunduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Koalisyonlarla yönetildi, 25 günlük koalisyonlar görüldü, 1 yıllık koalisyonlar görüldü. Çok koalisyonlar kuruldu, kısa sürede dağıldı.Türkiye'nin bu acılı günlerinde, Türkiye'nin ateşle sarıldığı bir dönemde koalisyonlarla ülke yönetilemez. Onun için başlatılmış büyük reformu devam ettirmek lazım. Bu reform Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Bu sistem yaşamalıdır, bu sistem hizmetine devam etmelidir.

Bu sistem Türkiye'yi en kısa süre içerisinde ayağa kaldırmalıdır. Onun için beslenme tamam, her gün milletimizle beraberiz, yeniden barınma, çadırlardan konteynerlere, bugün de kalıcı evlere doğru gidiyor süreç. Hayat da ticaret de canlanıyor, insanlar daha mutlu günlerin özlemiyle birbiriyle danışıyor. Bu dönemi iyi değerlendirmek ve Türkiye'yi bugün için 14 Mayıs'ta tekrar güçlü bir Türkiye'yi, güçlü bir yönetimi önemli bir gelişme olarak görmek, destek vermek birlikte olmak, diri olmak milleti beraberce kucaklamak lazım."