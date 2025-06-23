Ekrem İmamoğlu iktidara seslendi: 'Millet size daha güçlü demokrasi dersi verecek'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından videolu bir paylaşım yaptı.



Yaptığı paylaşıma seçimlerde aldığı oy farklarını tek tek sıralayarak not düşen İmamoğlu "Yaptığınız her hukuksuzlukta, her kumpasta, her zulümde, her engellemede millet size daha güçlü bir demokrasi dersi verecek" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Hiç düşünmez misiniz?

31 Mart 2019 13 bin fark!

23 Haziran 2019 800 bin fark!

31 Mart 2024 1 milyon fark!

23 Mart 2025 15.5 milyon oy ile Cumhurbaşkanlığı Adaylığı

Yaptığınız her hukuksuzlukta, her kumpasta, her zulümde, her engellemede millet size daha güçlü bir demokrasi dersi verecek.

“Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir."



