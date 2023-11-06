Milletvekili, avukat ve sağlıkçılar deprem bölgesindeki sorunları anlattı: Kış nasıl geçecek?
Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinin üzerinden dokuz ay geçti. Buna karşın başta barınma, eğitim ve sağlık olmak üzere depremzede yurttaşların birçok sorunu çözüm beklerken sorumluların yargılanmasına ilişkin hukuki süreç de ağır işliyor. Hatay’dan Hatay Baro Başkanı avukat Cihat Açıkalın, Kahramanmaraş’tan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Adıyaman’dan Genel Sağlık İş Adıyaman Temsilcisi Hasan Baytemir, bölgedeki son durumu Cumhuriyet’e anlattı.
11 ilimizin etkilendiği deprem sonrası başta Hatay olmak üzere birçok ilde barınma, eğitim, sağlık sorunları sürüyor. Yıkımın merkezindeki Hatay’da 300 bin konteyner ve yaklaşık 200 konteyner kent bulunurken çadır sayısının ise 5 bin-6 bin arasında değiştiği söyleniyor. Antakya, Defne, Samandağ ve Kırıkhan’da yurttaşların büyük kısmı konteyner ve çadırda kalırken hijyen ve sağlık sorunlarından kaynaklı uyuz sorunu dikkat çekiyor.
Uyuzun yayılmasındaki başlıca nedenlerinin ise “Kötü hijyen koşulları, çadır ve konteynerde dar alanda kalan ailelerin aynı çarşaf ve yorganları kullanması” olduğunu belirten Türk Tabipleri Birliği Hatay İl Koordinatörü Dr. Ali Kanatlı, zararlıların zaman içerisinde direnç göstermesi nedeniyle ilaçların etkisinin azaldığına dikkat çekti. Antakya’da çadır ve konteyner kentlerde kalan ve geçici olarak göç etmek zorunda kalan yurttaş sayısı 250 bin olarak tahmin edilirken ihalesi yapılıp yapımına başlanan Hatay genelindeki toplum konut sayısı 30 bin 350.
KIRSALDA ISINMA SORUNU
Merkez ve Gölbaşı’nda işlemlerin ağır ve önlemsiz işlemesinin halk sağlığı sorunu yarattığına dikkat çeken Genel Sağlık İş Adıyaman Temsilcisi Hasan Baytemir, merkezde yıkılacak binaların yüzde 45’inin yıkılamadığını belirtti. Depremzedelerin büyük kısmının yalıtımı zayıf çadır ve konteynerde kaldığını söyleyen Baytemir, “Kış geliyor. Kırsal kesimde ısınma çok büyük bir sorun olacak” dedi.
(Ali Öztunç)
30 YIL ÖNCEYE DÖNDÜ
Yaklaşık 25 bin kişinin kışı konteynerlerde geçireceğini belirten CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Yapımı planlanan 82 bin 104 konut, 30 bin 310 köy evi olmak üzere, toplamda 112 bin 414 konut yapılacak. Bu yılsonuna kadar 9 bin 800 adet deprem konutunun teslim edilmesi planlanıyor. Yani kış ayının gelmesine rağmen toplam ihtiyacın yüzde 10’u bile karşılanmamış olacak” dedi. Uyarılara rağmen fay hattına yapılan Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nin kullanılmaz durumda olduğunu belirten Öztunç, “Yörük Selim Devlet Hastanesi’nde adeta iğne atsan yere düşmüyor. Sistem 30 yıl öncesine döndü” ifadelerini kullandı.
(Cihat Açıkalın)
İNŞAAT İZİNLERİ RİSKLİ
Dokuz ay geçmesine karşın birçok davanın açılamadığına dikkat çeken avukat Açıkalın, sürecin hızlı ve adil biçimde işlemesi en temel ihtiyaçlardan birisi olduğunu söyledi. Bu konuda gerek idari yargılamalar bakımından İdari Yargılama Kanunu’na, gerek ceza yargılamaları bakımından Ceza Mahkemeleri Kanunu’na ek maddeler konulması gerektiğini belirten Açıkalın, “Yeni imar hazırlanmadan verilecek inşaat izinleri büyük bir risk oluşturur” diyerek belediyelere çağrıda bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce'den 'Özgür Özel' mesajı
- 'Erdoğan için kabus dolu günler...'
- 'Polat'lar tutuklandı: Dilan Polat ilk kez konuştu
- Özel kazandı, Barış Yarkadaş'ın o sözleri gündem oldu
- Dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' mesajı
- İmamoğlu'ndan 'Kılıçdaroğlu' yanıtı
- 'Kifayetsiz muhterislerin işleri zorlaştı'
- Fuat Uğur, Özgür Özel'i hedef aldı
- Dolar ve Euro düştü mü?
- CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel