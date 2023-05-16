Milletvekili seçilemeyen Aslantuğ’dan yeni açıklama: ‘Hüsran da yaşamıyorum, mutsuzluk da’
TİP’in Muğla’dan milletvekili adayı gösterdiği ancak seçilemeyen aktör Mehmet Aslantuğ yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aslantuğ “ Siyaseti meslek olarak görenlerden olmadığım malum. Dolayısıyla hüsran da yasamıyorum, mutsuzluk da” diye yazdı.
Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Muğla'dan milletvekili adayı olan ve Meclis'e giremeyen oyuncu Mehmet Aslantuğ, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yayınladı.
Sözlerine "Seni seviyorum Muğla" ifadeleriyle başlayan Aslantuğ şöyle konuştu:
“1) Doğduğum / Doyduğum (Mideyi baglar) bir şehir olarak değil elbette; ama, ilk gördüğüm tarih Haziran / 1978'den itibaren; zihnime de, gönlüme de, dilime de mühürlüsün.
2) CHP'nin "Oylar boşa gider" baskısına, YSP'nin "Niye çekileyim arkadaş” diyen tasarrufuna rağmen, 40.000 üzerinde iltifat etmiş gönüllere, hem teşekkür borcum var, hem de birkaç cümlem…
3) Siyaseti meslek olarak görenlerden olmadığım malum. Dolayısıyla hüsran da yasamıyorum, mutsuzluk da...
4) Geçmişteki bilgi ve gözlemlerimle doğrulanan tecrübem şudur: İttifaklara rağmen her yapıyı besleyen siyasi hedefler, korkular, endişeler, hırslar var. Anlıyorum şüphesiz; ama beni aşan bir duygudur.
5) Ömrümün sonuna kadar; bir aktör evlat, bir yönetmen ağabey olarak yanındayım. Derdin derdimdir, sesin de sesim, eylemim”
Seni seviyorum Muğla ??— Mehmet Aslantuğ (@_aslantug) May 16, 2023
1) Doğduğum / Doyduğum (Mideyi baglar) bir şehir olarak değil elbette; ama, ilk gördüğüm tarih Haziran / 1978'den itibaren; zihnime de, gönlüme de, dilime de mühürlüsün.
2) CHP'nin "Oylar boşa gider" baskısına, YSP'nin "Niye çekileyim arkadaş” diyen… pic.twitter.com/zJRltrTmeo
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