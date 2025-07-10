Milletvekilleri hastaneye başvurdu: İshal ve kusma salgını yayılıyor

Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çok sayıda milletvekili ve çalışanın ishal ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurmasının ardından gündeme gelen salgın, hızla Türkiye geneline yayılıyor. Halk TV’nin haberine göre, Meclis Hastanesi’ne bulantı, kusma, ishal ve halsizlik şikayetleriyle başvuranların sayısı 161’e ulaştı.

MİLLETVEKİLLERİ DE ETKİLENDİ

Meclis'te görülen rahatsızlıkların ardından gündeme gelen salgın hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Meclis kaynakları sorunun lokantalardan ya da binaya özgü bir nedenden kaynaklanmadığını öne sürdü. Ancak milletvekillerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin benzer şikayetlerle hastaneye başvurması dikkat çekti.

SALGIN TÜRKİYE GENELİNDE GÖRÜLÜYOR

Vakaların yalnızca Meclis’le sınırlı kalmadığı, başkent Ankara ve farklı şehirlerden de benzer şikayetlerin geldiği bildirildi. Aile Hekimleri Federasyonu Genel Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, hem Ankara genelinde hem de Türkiye çapında benzer vakaların görüldüğünü belirtti.

"BİLİMSEL VERİ AÇIKLANMALI, ŞEBEKE SUYU İNCELENMELİ"

Salgından etkilenen isimlerden biri olan Dr. Nehir, resmi laboratuvar sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirtti. Nehir, şebeke suyunun analiz edilmesi ve sonuçların şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi. Salgının kaynağının şebeke suyuna karışan mikroplar, hijyen eksiklikleri veya toplu kullanım alanları olabileceğini belirtti.

RİSKLİ ALANLAR VE KORUNMA YOLLARI

Dr. Nehir, sıcak havaların da etkisiyle bu tür salgınların hızla yayıldığını belirterek şu uyarılarda bulundu:

Parklar, havuzlar, açıkta satılan yiyecekler ve toplu yemek verilen yerler risk oluşturuyor.

Eller sık sık sabunla yıkanmalı.

Şebeke suyu doğrudan içilmemeli, mümkünse kaynatılarak tüketilmeli.

Sebze ve meyveler bol suyla iyice yıkanmalı.

Açıkta satılan gıdalardan uzak durulmalı.

Yetkililerden salgının kaynağının acilen belirlenmesi ve halkın bilgilendirilmesi bekleniyor.