Milli atlet Sezer Altuntaş yaşamına son verdi

Milli atlet Sezer Altuntaş, iddiaya göre pompalı tüfekle yaşamına son verdi.
Silah sesini duyan yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Altuntaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Altuntaş'ın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan milli atlet Sezer Altuntaş, ülke genelinde düzenlenen birçok maraton ve koşuya katılarak dereceler elde etmişti.