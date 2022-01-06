Milli cimnastikçi Burçak Şenman’dan Soyer'e ziyaret

06 Ocak 2022 Perşembe, 13:20

Üç yaşında başladığı cimnastikte dünya çapında birçok başarı elde eden 19 yaşındaki Burçak Şenman, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Başkan Soyer, cimnastikte başarıdan başarıya koşarak 40 madalyaya ulaşan sporcuyu tebrik ederek kendisine her konuda destek vereceklerini söyledi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Burçak Şenman’a, Güzelbahçe Belediyesi Spor Salonu’nu tahsis ederek çalışmalarını destekleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce de eşlik etti. Burçak Şenman en son çevrim içi düzenlenen Queens Cup'ta ritmik cimnastikte “senior” kategorisinde birinci olmuş ve “cimnastiğin kraliçesi” anlamına gelen özel tacı kazanmıştı.