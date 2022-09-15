Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'öğretmenevi' açıklaması

15 Eylül 2022 Perşembe, 11:12

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada "Öğretmenlerimizin istekleri arasında öğretmenevlerinden diğer kamu personelinden daha yüksek bir indirimle faydalanmak yer alıyordu. Bu yönde yeni bir adım attık. Düzenlemeye ilişkin yazıyı illerimize gönderdik. Bugünden itibaren öğretmenlerimiz öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek" dedi.

2021-2022 eğitim öğretim yılının tamamlandığı 17 Haziran'dan itibaren yaz boyu okul yöneticileri ile hazırlık toplantıları yaptıklarını belirtti.

Öğretmen ve okul yöneticileri ile sürekli birlikte zaman geçirdiklerini ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin bize ilettiği talepleri değerlendirerek onların çalışma koşullarını iyileştirmek için adım atmaya devam ediyoruz. Öğretmenlerimizin istekleri arasında öğretmenevlerinden diğer kamu personelinden daha yüksek bir indirimle faydalanmak yer alıyordu. Bu yönde yeni bir adım attık. Düzenlemeye ilişkin yazıyı illerimize gönderdik. Bugünden itibaren öğretmenlerimiz öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek."

Türkiye genelinde 551 öğretmenevi bulunuyor.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

2020’de KPSS sınavına giren öğretmen adayları, 2021 yılında kendilerinin aldığı puanlardan daha düşük puanlara öğretmen alımı yapıldığını belirterek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hakkında sosyal medya üzerinden kampanya başlatmıştı.

Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddia edilmişti. Özer'in bu sözleri kamuoyunda tepki çekmişti.



