Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantı veya artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermeyeceklerini duyurdu.

AA
03 Şubat 2022 Perşembe, 15:12
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Abone Ol google-news

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde tüm ilçelerimizde okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Omicron varyantı veya artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz'' dedi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler