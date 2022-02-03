Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantı veya artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermeyeceklerini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde tüm ilçelerimizde okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Omicron varyantı veya artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz'' dedi.
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