Milli Eğitim Bakanı Özer: "Reform yapmayacağım"

28 Ekim 2021 Perşembe, 09:47

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu.

Önceliğinin okulların eğitim-öğretime açık tutulması olduğunu söyleyen Bakan Özer, konunun yalnız eğitimle ilgili değil milli güvenlikle de ilişkisi olduğunu belirtti.

“Öğretmenlerin aşı yaptırma oranının yüzde 92, öğrencilerin okullara devam oranı yüzde 95 civarında." diyen Özer, "Vaka yeri okullar değil” diye konuştu.

Öte yandan Özer, "Kasım ayından itibaren her ay başında öğrencilerimize kaynak kitap dağıtacağız." açıklamasında bulundu.

Özer'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

“Geldiğimiz nokta sevindirici. Sınıf bazlı karar alıyoruz. Problem varsa onu tüm ilçe ya da ildeki okullar için değil, o okul için çözüyoruz. Bugün için söylüyorum. Ülkemizdeki 850 bin sınıftan, salgın nedeniyle kapalı olan sınıf sayısı 2 bin 155'dir. Dijital içerikli eğitim materyalleri yatırım yapanların okulların açılmasını istemiyordu. Okulların açık kalmaması için de ekonomik bir sürü dinamik var.

Öğretmenlerin aşı yaptırma oranının yüzde 92, öğrencilerin okullara devam oranı yüzde 95 civarında. Covid-19'dan önceki duruma göre okulla gelen öğrenci sayısında da azalma değil, yükseliş oldu.

PUANIMIZ ARTTI

Her bakana göre reform yapılmaz. Yapılan değişikliğin sonucu alınmalı. Açıkçası benim önceliğim reform değil, mevcut hizmetleri sürekli gözlemleyip geliştirmek, eksikliklerimizi gidermektir. Ayrıca şu anda eğitimde ‘reform' diye bir gereksinimiz yok. Okul, öğrenci, öğretmen sayımız arttı. Bazılarının ‘eğitimde kötüyüz' iddiası doğru değil. PISA ve TİMSS araştırmaları da puanını en çok artıran ülke olduğumuzu ortaya koydu. Ama bu konuşulmuyor. Ortaöğretimde okullaşma oranımız yüzde 88'e ulaştı. Bakanlığımızın eğitimde kaliteyi artırırken bizim önceliğimize katkısı olup olmadığına bakıyoruz.

Reform yapmayacağız ama eğitimde fırsat eşitliği bağlamında önemli adımlar atıyoruz. Okul öncesi eğitimi artırmak da önceliğimiz. 5 yaş grubunda okullaşma oranımız yüzde 78'e çıktı ama 3 ve 4 yaş gruplarımızda bu sayı hâlâ beklediğimizin çok altında. Fırsat eşitliğinin sağlanmasında kıdemli öğretmenin öğrenci başarısına katkısı yüzde 70'lere ulaşıyor. Bizde, yeni mezun öğretmeni en dezavantajlı bölgeye, kıdemli öğretmeni batıya gönderiyoruz. Kıdemli öğretmenlerin dezavantajlı yörelerde görev yapmasını özendirici önlemler alacağız. Yeni mezunların da üç aylık bir eğitimden geçirilmesini planlıyoruz.

Örneğin okulların yüzde 56'sında sınıf mevcudu 25'in altında, yüzde 16,7'sinde 26-30 arasında, yüzde 13,8'inde yüzde 31-35 aralığında, yüzde 8,5'unda 36-30, yüzde 3,8'inde 41-50, Yüzde 1,1'inde ise 50'den fazla öğrenci bulunuyor. Okul yapacak arsa bulamıyoruz. Esenyurt' ta 68 dönümlük alanda 73 okulu hızla tamamlayacağız.

ÜCRETSİZ KAYNAK KİTAPLAR AÇIKLAMASI

Bazı okullarda öğrencilere zorla aldırılan kaynak kitaplar konusu da bakanlığın gündeminde. Kasım ayından itibaren her ay başında öğrencilerimize kaynak kitap dağıtacağız. Öğrencilerin derslerini çalışırken, sınavlarına hazırlanırken ihtiyaç duyacağı tüm soru kitapçıkları, yardımcı kaynak kitapları tamamen ücretsiz olarak 57 bin 158 okulumuza ve 18 milyon öğrencimize ulaştıracağız. İddia ediyorum, piyasada satılanlardan çok daha kaliteli kitaplar üreteceğiz."