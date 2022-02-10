Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

10 Şubat 2022 Perşembe, 10:41

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da yaptığı açıklamada, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam ettiklerini söyledi.



Özer, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda okullarda tüm önlemleri alarak bu dönemi yüz yüze eğitimle bitireceklerini belirterek, "Bugün itibarıyla 850 bin dersliğin sadece 434'ünde bir vaka ya da yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdik" bilgisini paylaştı.

Şu anda eğitim sisteminde bulunan dersliklerin toplam sayısının binde birinin çok altında sınıfta Omicron varyantı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini aktaran Özer, "İnşallah Sağlık Bakanlığının önerilerine harfiyen riayet ederek tüm okullarımızda nasıl birinci dönemde 5 ay hiçbir kesintiye uğramadan eğitime devam ettiysek bu dönemi de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz" ifadelerini kullandı.