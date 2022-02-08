Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'den "yüz yüze kesintisiz eğitim" açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda kesintisiz yüz yüze eğitimin ikinci dönemde aynı kararlılıkla süreceğini bildirdi.
Özer, açılış ve çeşitli programları için geldiği Konya'da, Valilik ziyaretinde, yüz yüze kesintisiz eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda gerekli önlemleri toplam 71 bin 320 okulda aldıklarını aktaran Özer, "Nasıl 1. dönemde yüz yüze kesintisiz şekilde eğitime devam ettiysek aynı kararlılıkla inşallah bu dönemde yolumuza devam edeceğiz." dedi.
"OMİCRON VARYANTININ OKULLARA YANSIMASI ÇOK DÜŞÜK"
Ülkenin devasa bir eğitim sistemine sahip olduğunu vurgulayan Özer, şöyle konuştu:
"Yaklaşık 850 bin dersliğin olduğu eğitim sistemi. Bugün itibarıyla 850 bin derslikten sadece 50'sinde vaka nedeniyle veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Şu an itibarıyla Omicron varyantının yaygınlığı çok yüksek olmasına rağmen okullarımıza yansıması son derece düşük. Kapalı olan sınıfların oranı yüzde 1'in çok çok altında. İnşallah maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettireceğiz. Bizim için çocuklarımızın sağlığı çok önemli. Bu önlemler, çok önemli. Bu önlemlere okul dışı ortamlarda da riayet etmek çok önemli. Çünkü toplumda tüm sosyalleşme mekanları birbirini etkiliyor. Doğal olarak okulları da etkiliyor. Onun için velilerimizden ve toplumumuzdan istirhamımız, okulların yüz yüze eğitime açık kalması için sağlık kurallarına uymaları. İnşallah bu süreç birinci dönemde olduğu gibi devam edecek"
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