Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'müfredat değişikliği' açıklaması: ‘Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız’

Yayınlanma: 03.02.2024 - 20:46

Güncelleme: 03.02.2024 - 20:46

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ‘Öğretmenler Odası Buluşmaları’ kapsamında Ankara'da düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya geldi.

Tekin, bakanlığın önemli bir çalışması olan müfredat değişikliğini yakın zamanda kamuoyuna açıklayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Müfredat, hızla değişen dünya koşulları, güncel gelişmeler göz önünde bulundurularak devamlı güncellenecek canlı ve dinamik bir yapıda olmalı. Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız inşallah."