Milli Eğitim Bakanlığı'ndan itiraf gibi açıklama: Okullarda hijyen sorununa TYP kapsamında kontenjan!

Yayınlanma: 30.09.2024 - 18:08

Güncelleme: 30.09.2024 - 18:08

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 14 Ekim 2023’te yaptığı “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği”nde yaptığı değişiklikle okulöncesi eğitimde “kayıt parası” yasallaştırıldı.

Söz konusu değişiklikte okullarca velilerden çocukların okulda geçirdikleri süredeki temel ihtiyaçlarını, öz bakım süreçlerini ve eğitim izlencesinin uygulanmasını desteklemek amacıyla “katkı payı” alınmaya başlandı.

Bu sözleşmenin yanı sıra velilere yeni okul döneminde alınması gereken gereçlerin yazılı olduğu bir liste verildiği de ortaya çıktı. Söz konusu listede okula alınması gereken temizlik gereçleri de yer aldı. Bu kapsamda velilerden rulo havlu, ıslak mendil, Z peçete, çöp poşeti, ve karton tabak ve bardak alınması istendiği belirlendi.

'BAKANLIKTAN ÖDENEK GELMİYOR'

Söz konusu duruma veliler tepki gösterirken okul yönetimlerinin ise gelen tepkilere karşı “Bakanlıktan ödenek gelmiyor. 'Kendi başınızın çaresine bakın' diyorlar. Biz de sizden istemek zorundayız, yoksa sorunu çözemeyiz” yanıtını verdiği ileri sürüldü.

Bu süreçte kamuoyunda yer alan durum ve okullardaki hijyenik olmayan koşullar Basketbol Gelişim Merkezi’nde Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında gerçekleştirilen "İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi" işbirliği protokolü imza törenine katılan Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e soruldu. Tekin, ''Gündemimiz basketbol'' diye karşılık vererek salondan ayrıldı.

Ardından 29 Eylül tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 27'nci Uluslararası Beypazarı Festivali'nde belediyenin temizlik için kentteki okullara desteğinin geri çevirildiğini belgeleri ile ortaya koydu.

ANKARA'DA 'TEMİZLEMEYİN' MÜDAHALESİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin okullara temizlik desteğine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müdahale edildiğini söyledi. Yavaş, okul müdürlerine "Belediyeden hiçbir şey istemeyin" şeklinde mesaj atıldığını belirtti.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) göre yaşanananların ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı açıklamada okullarda temizlik işleri için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 30 bin kontenjan tahsis edildiğini bildirdi.

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre TYP şu durumlarda uygulanıyor:

Afet

Salgın

Acil Durum

Diğer Mücbir Sebepler

Sosyal Kriz

Alınan bu kararla birlikte okullarda hijyen sorununun ciddi boyutlara ulaştığı ve bu sorunun çözümünde Toplum Yararına Program kapsamında kontenjan tahsis edildiği resmi olarak kabul edilmiş oldu.