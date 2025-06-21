Milli Eğitim’den Belediye’ye karne engeli: Dondurma dağıtımı yasaklandı

İzmir'deki Güzelbahçe Belediyesi tarafından, eğitim-öğretim yılının son gününde öğrencilere karne hediyesi olarak verilmek istenen dondurma ve hamburger kartlarının dağıtımı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talimatı ile engellendiği öğrenildi.



Güzelbahçe Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde bazı okullarda dondurma ve hamburger kartı dağıtımı gerçekleştirildiği, ancak öğleden sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dağıtımın durdurulduğu bildirildi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bugün burada biz öğrencilerimize dondurma ve hamburgerlerini dağıtacaktık. Ama engellediler. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemezler. Güzelbahçe‘de bugün öğretim yılının son günü olduğundan çocuklarımızın karne sevincine bir sevinçte biz katalım dedik. Güzelbahçe Belediyesi olarak bugün çocuklara dondurma ve birer tane hamburger ve içecek kartı dağıtıyorduk. Ama bugün İlçe Milli Eğitim‘den gelen talimatla yasaklandı. Okul içine bizi almıyorlar.”

Dağıtımın okul bahçesi yerine okul önünde sürdürüldüğünü belirten Başkan Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz de okulun şu an kapısının önünde çocukların çıkmasını bekliyoruz. Çocuklarımıza dondurmalarını, hamburgerlerini ve içeceklerini okulun kapısının önünde vereceğiz. Ne yaparsa yapsınlar bizi engelleyemez. Bu çocuklarımıza gereken hediyeyi, gereken ihtiyaçlarını her zaman karşıladık, bugün de karşılamaya devam edeceğiz. Biz burada bekliyoruz, çocuklar da içeride bizi bekliyorlar. Tören biter bitmez çocuklarla buluşacağız.”

Sabah saatlerinde Yelki Mahallesi’ndeki okullardan dağıtıma başladıklarını hatırlatan Günay, “Sabah Yelki’deki okullardan başladık, dağıtmaya başladık. Daha sonra Milli Eğitim talimat vermiş, içeri almıyorlar. Biz de şaşırmıyoruz. Ama burada yine dağıtacağız. Her türlü engellemelere karşı bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.