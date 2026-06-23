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Milli maç için sınav tarihi değiştirilmişti: Faturayı ücretli öğretmenler ödedi

Milli maç için sınav tarihi değiştirilmişti: Faturayı ücretli öğretmenler ödedi

23.06.2026 12:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Milli maç için sınav tarihi değiştirilmişti: Faturayı ücretli öğretmenler ödedi

LGS'nin, Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçı nedeniyle pazar gününden cumartesi gününe alınması, öğrencilerin yanı sıra yaklaşık 70 bin ücretli öğretmeni de etkiledi. Sınav hazırlıkları nedeniyle cuma günü ders yapılamayınca ücretli öğretmenler günlük ücretlerinden mahrum kaldı. Öğretmenler, "Futbolcular milyonlarca lira prim alırken biz günlük gelirimizden olduk" diyerek tepki gösterdi.
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihini Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası maçına göre değiştirmesi, ücretli öğretmenlerin tepkisine neden oldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, normal takvimde pazar günü yapılması planlanan LGS'nin, Türkiye'nin Dünya Kupası'nda 14 Haziran'da Avustralya ile oynayacağı karşılaşma nedeniyle 13 Haziran Cumartesi gününe alındığını duyurmuştu.

Ancak sınav tarihindeki değişiklik, okullardaki hazırlık sürecini de etkiledi. Merkezi sınavlar öncesinde okul binalarındaki sıra düzenlerinin sınava uygun hale getirilmesi, salonların hazırlanması ve diğer organizasyon işlemlerinin bir gün önceden yapılması gerekiyor. Bu nedenle sınavın cumartesi günü gerçekleştirilmesi nedeniyle hazırlıklar cuma günü yapıldı ve okullarda eğitim öğretime ara verildi.

"KARARIN BEDELİ YİNE EĞİTİM EMEKÇİLERİNE ÖDETİLDİ"

Bu durumdan en fazla etkilenen kesimlerden biri, 70 binin üzerindeki ücretli öğretmen oldu. Ders saati üzerinden ücret alan öğretmenler, okullarda eğitim yapılmaması nedeniyle o gün girecekleri derslerden doğan gelirlerini alamadı.

Cumhuriyet'e konuşan ücretli öğretmenler, sınav tarihinin değiştirilmesinin sonuçlarının kendilerine yüklendiğini belirterek tepki gösterdi. Öğretmenler, "Yaklaşık bin liralık günlük gelirimizden olduk. Milli maç için sınav tarihini değiştiren bakanlık, ücretli öğretmenlerin ücretlerinde kesinti yapılmaması yönünde bir düzenleme yapamaz mıydı?" diye sordu.

Öğretmenler, futbolcuların yüksek primler ve çeşitli teşviklerle ödüllendirildiğine dikkat çekerek, "Milyonlarca lira prim konuşulurken biz bir günlük emeğimizin karşılığını alamadık. Milli takım için alınan kararın bedeli yine eğitim emekçilerine ödetildi" değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Konular: #milli eğitim bakanlığı #öğretmen #Milli maç

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