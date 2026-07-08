Milli Merkez'den 'Atatürk'te birleşelim' çağrısı

Milli Merkez, Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’sindeki tarihi sözlerine atıfta bulunarak yurttaşlara çağrı yaptı.

Eski Devlet Bakanı, Milli Merkez Sözcüsü ve Ankara Temsilcisi Ufuk Söylemez ile Milli Merkez Genel Sekreteri Haluk Dural’ın imzasıyla yayımlanan açıklamada ''sağ-sol demeden, köken, mezhep ayırmadan, demokratik bir kuvayı milliye anlayışı ile ‘Atatürk’te Birleşmeye’ davet ediyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

''BÜYÜKSÜN ATATÜRK''

"Büyüksün Atatürk!" başlığıyla paylaşılan metinde şu ifadelere yer verildi:

“İktidara sahip olanlar, gaflet, dalâlet ve hâttâ hıyanet içinde bulunabilirler.

Hâttâ bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.

Millet, fakr-u zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.”

Kurtuluş Savaşımızın kahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk bir asır önce Türk Gençliğine böyle hitap etmişti.

Büyüksün Atatürk!

''ATATÜRK’TE BİRLEŞMEYE’ DAVET EDİYORUZ''

Milletimizi, bir kez daha sağ-sol demeden, köken, mezhep ayırmadan, demokratik bir kuvayı milliye anlayışı ile ‘Atatürk’te Birleşmeye’ davet ediyoruz."