Milli Mücadele’nin ‘rengi’

“Sadece Fenerbahçe üzerine kurulu” önyargısını yıkan, gerçek tarafı, “ulusal mücadele” olan Kurtuluş Savaşı’nın ruhunu yansıtan bir film Zaferin Rengi. Merakla beklenen film önümüzdeki hafta vizyona girecek.

Arif Kızılyalın
Yayınlanma: 11.02.2024 - 03:00
Milli Mücadele’nin ‘rengi’
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“Sadece Fenerbahçe üzerine kurulu bir film” önyargısının daha üçüncü dakikadaki 3-3’lük Galatasaray-Fenerbahçe dostluk maçıyla kırıldığı, G.Saray’ın kurucu Başkanı Ali Sami Bey’e gereken saygının F.Bahçe Başkanı Sabri Bey rolünü oynayan Nejat İşler tarafından gösterildiği, gerçek tarafı, “ulusal mücadele” olan Kurtuluş Savaşı’nın ruhunu da mükemmel yansıtan bir film Zaferin Rengi. Önümüzdeki hafta vizyona girecek. Özellikle Fenerbahçe camiası bu filmi bekliyor, ancak  Anadolu’da başlatılan Milli Mücadele’nin işgal altındaki İstanbul’daki yansımalarını Fenerbahçe üzerinden anlatan bu yapıt, sadece Sarı-Lacivertlilere değil Atatürkçü, ulusalcı tüm kesimlere hitap ediyor.

Geçen gün, senarist ve yayın yönetmeni Abdullah Oğuz, Fenerbahçe’nin ünlü futbolcularından Rıdvan Dilmen, yönetici Silma Beyazıt ile birlikte, Soho House’taki özel gösterimde izledik Zaferin’in Rengi’ni. Konuklar gözyaşlarına engel olamadı. Başrol oyuncusu Galip Bey’i canlandıran Kubilay Aka’nın, kırık ayağına yapılacak operasyonu göze alarak futbola Milli Mücadele adına dönüşü, Topkapılı Mehmet görüntüsü arkasında Demir Bey rolünü oynayan Timuçin Esen’in İngilizleri “uğurlama” sahnesi duygusallığın da ötesinde sekanslar barındırıyordu. Rıdvan Dilmen’le film arasında sohbet ederken “Türkiye’de bayrağını seven herkese hitap eden bir film. İyi ki F.Bahçeliyim dedirtecek sahneler var” ifadelerini kullandı. Ve yine filmden önemli bir sahne, Fenerbahçe’nin ulu önder Atatürk’ü ağırladığı bölümlerdi. Mustafa Kemal rolünü de Yiğit Özşener üstlenmişti. 



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