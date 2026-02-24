Milli parklara ilişkin düzenleme Genel Kurul’da: Teklifin 3 maddesi daha kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda, milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin 3 maddesi daha kabul edildi. Görüşmeleri süren teklif, Milli Parklar Kanunu ile bazı kanun ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik öngörüyor.

Kabul edilen maddelere göre Çevre Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanlarındaki planların gerektirdiği her türlü hizmet ve faaliyet ile koruma, yönetim, işletme, tanıtım, sportif, eğlenme ve dinlenme hizmetleri kapsamında gerekli altyapı ve üstyapı tesisleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak, yaptırılacak, işletilecek ya da işlettirilebilecek.

Korunan alan olarak belirlenen yerler için planlara uygun projeler Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak ya da hazırlattırılacak. Bu kapsamda yapılacak yapı ve tesislerin yapılaşma koşullarına ilişkin usul ve esaslar da Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

EL KOYMA VE YIKIM DÜZENLEMESİ

Milli Parklar Kanunu’na göre tescil yasağı kapsamındaki yapı ve tesislere, herhangi bir kayıt ve şart aranmaksızın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından el konulacak.

Kanun kapsamında el konulan yapı ve tesisler, inşa aşamasında olanlar dahil olmak üzere, ayrıca bir karar alınmasına gerek kalmaksızın Genel Müdürlük tarafından derhal yıkılacak ya da ihtiyaç görülmesi halinde değerlendirilecek.

KORUMA HİZMETLERİNE YENİ DÜZENLEME

Teklifle, Milli Parklar Kanunu kapsamındaki korunan alanlarda koruma hizmeti ve suç takibinin, orman muhafaza memurlarının yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce görevlendirilen av ve doğa koruma memurları ile saha bekçileri tarafından da yürütülmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, korunan alanlarda ziyaretçi yönetim planlarının etkin uygulanması ve ziyaretçilerin doğru bilgilendirilmesi için, alan sınırları içinde ve yakın çevresinde yaşayan yöre halkının “alan kılavuzu” olarak yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Alan kılavuzu adaylarının seçimi, eğitimi ve görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile av ve doğa koruma memurları, saha bekçileri ve orman muhafaza memurlarının çalışma esasları Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, teklifin 8’inci maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Komisyonun yerini almaması üzerine Genel Kurul, yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapatıldı.