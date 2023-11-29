Milli Park’ta lüks otel işletecek!
AKP’nin MKYK’sine giren Erkan Güral’ın şirketi, Antalya’da “milli park alanı”nda beş yıldızlı otel işletmek için Bakanlığa başvuruda bulundu.
AKP’nin MKYK’sine giren Erkan Güral’ın şirketi NG Kütahya Seramik Porselen Turizm Anonim Şirketi, Antalya’daki denize sıfır “milli park alanı”nda beş yıldızlı otel işletmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu.
Projeye onay verilmesi durumunda Uygulama İmar Planı’nda tabiat koruma alanı olarak belirlenen Beydağları Sahil Milli Parkı’nın içerisinde kalan alanda çalışmalar başlayacak.
Toplam maaliyeti 2 milyar 345 milyon TL olan projede 44 bin metrekarelik alanda 196 oda ve 41 villa yapılacak. Projede her villanın havuzunun olmasının yanı sıra alana altı adet dükkân, tenis kortu ve otopark inşa edilecek.
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