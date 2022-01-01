Milli Piyango 2022 büyük ikramiyesi hangi illere çıktı?
2022 Milli Piyango çekiliş sonuçları Milli Piyango Online tarafından canlı olarak yapılan çekilişin ardından belli oldu. 120 milyon TL değerindeki büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Peki, 2022 Milli Piyango büyük ikramiyesi hangi ile çıktı?
Türkiye'nin merakla beklediği 2022 Milli Piyango 31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişi dün gece sona erdi. Her yıl milyonlarca insanın zengin olma hayalinin süsleyen büyük ikramiye sahibini buldu.
Saatler 23.00’ı gösterdiğinde 120 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli oldu. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiye, "9876066" numaralı bilete isabet etti.
Dev çekilişin ardından ''2022 Milli Piyango kime çıktı? Büyük ikramiye hangi nereye, hangi şehre çıktı? “ soruları merak konusu oldu.
Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi kime çıktı bilinmiyor. Fakat hangi ile isabet ettiği biliniyor.
MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ HANGİ İLE ÇIKTI?
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye ilk çekilişte İzmir Konak’tan alınan bilete isabet etti.
Satılmayan diğer çeyrek biletlerin ikramiye tutarı ise hasılat payı olarak kamuya aktarılacak.
MİLLİ PİYANGO HANGİ BİLETE ÇIKTI?
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINDA HANGİ NUMARALAR KAZANDIRDI?
Bugüne dek verilen en yüksek ikramiye olan 120 milyon TL, "9876066" numaralarına isabet etti.
Satılan tek çeyrek biletin sahibi 30 milyon TL’lik ikramiye kazandı.
Amorti çıkan numaralar ise "4 ve 5" oldu.
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