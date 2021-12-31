MİLLİ PİYANGO 2022 SORGULAMA EKRANI: 31 Aralık 2021 Yılbaşı Özel Çekilişi sonuçları belli oluyor

31 Aralık 2021 Cuma, 17:10

Milli Piyango 2022 Yılbaşı Özel Çekilişi bugün saat 17.00'de başladı. 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin kazananı, bugün saat 23.00 sıralarında yapılacak çekilişle belli olacak. Büyük ikramiye ümidiyle çeyrek, yarım ya da tam bilet alan yurttaşlar, Milli Piyango sonuçlarına internet üzerinden ulaşabilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA 2022 NASIL YAPILIR

Yılbaşı özel çekilişi, sıralı ve tam ikramiye kazanan numaralar listesi MPİ'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Çekilişin hemen ardından buraya tıklayarak Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi sonucuna ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2021 Cuma günü yapılacak. Çekiliş, saat 17.00 itibarı ile başladı. 17.00 itibarı ile 12 bin TL ve 12 milyon TL kazanan numaralar belli olacak.

18.30'da ikinci aşamaya geçilecek 6 bin TL kazanan numaralar açıklanacak. 20.30'da ise 240 TL ile 2 bin TL kazanan numaralar duyurulacak.

Saatler 23.00'ü gösterdiğinde 120 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli olacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango tarafından 2022 yılbaşı büyük ikramiyesi için 31 Aralık'ta yapılacak özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 2 adet 12 milyon lira, 10 adet 1 milyon 200 bin lira, 40 adet de 120 bin liralık ikramiye verilecek.

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletiniz varsa, teselli ikramiyesine hak kazandınız.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.