Milli Piyango için yeni iddia: 'Kamuya dönebilir'
Türk Telekom gibi özelleştirme süreci tartışma konusu olan Milli Piyango’nun mali yapısının bozulduğu ve yeniden kamuya dönebileceği ifade ediliyor.
Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesindeyken 2019 yılında İtalyan Sisal ile Demirören Grubu'na satılan Milli Piyango'nun ortağı değişiyor. Sisal'i İrlandalı Flutter Entertainment'in satın alacağı duyuruldu.
Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, satışın üzerinde soru işaretleri olduğunu söyleyen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, yeni ortak hakkında yeterli bilgi bulunmadığını, Milli Piyango'nun çok uluslu yasadışı bahis veya kumar oynatan şirketlerin eline geçebileceğini vurguladı.
HEDEFE ULAŞAMADILAR
Özelleştirme sonrası Milli Piyango'nun hedeflere ulaşamadığı için birkaç yıl içinde yeniden kamuya dönebileceğine dikkat çeken Sertel, şöyle konuştu: “TVF ile yapılan sözleşme ağır maddeler içeriyor. Satışın 3 katı hasılata ulaşacaklarını sözleşmeye koymuşlar. 2020 ve 2021'de hasılat hedeflerine ulaşamadılar. İtalyanların kaçışının bundan dolayı olduğu ifade ediliyor. Hedefe ulaşamayıp, hasılat payında azalma olduğunu gördükleri için kaçtılar deniliyor.”
VARLIK FONUNDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Milli Piyango için yapılan sözleşmede gizlilik olduğunu söyleyen Atila Sertel, İrlandalı yeni şirket hakkında Türkiye Varlık Fonu'nun derhal açıklama yapması gerektiğini belirtti. Milli Piyango'nun kara para aklayıcıların eline geçebileceğini ifade eden Sertel, kumar ve yasa dışı bahiste kullanılmaması için harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti.
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