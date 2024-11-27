Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi bu yıl 600 milyon TL

Yayınlanma: 27.11.2024 - 13:21

Güncelleme: 27.11.2024 - 13:25

Milli Piyango’nun geleneksel yılbaşı çekilişi için hazırlıklar hızla sürerken, bu yılki büyük ikramiye 600 milyon TL olarak belirlendi. 31 Aralık'ta yapılacak çekilişle dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olacak. Milli Piyango bayileri, büyük ikramiyenin dağıtım garantili olduğunu ve bu yıl tüm ikramiyenin sahiplerini bulacağını belirterek, vatandaşları biletlerini erkenden almaya davet etti.

İzmir, İstanbul, Antalya ve Mersin gibi büyük şehirlerdeki bayiler, yılbaşı satışlarının hızlandığını ve heyecanla beklenen 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin satışları daha da artırdığını ifade etti. İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı, çekiliş sürecinde güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olduğunu ve biletlerin tamamının satılacağına dikkat çekti. Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu ise “Talih kuşu artık uçtu ve mutlaka bir yere konacak” diyerek, bayilerdeki hareketliliği anlattı.

Mersin Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Veli Kaygusuz, 42 yıllık sektör deneyimiyle yılbaşında bilet satışlarının yüksek olacağını, büyük ikramiyenin tamamının dağıtılacak olmasının vatandaşa güven verdiğini söyledi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı ise yılbaşı çekilişine olan ilgiden memnun olduklarını belirterek, “Bu yılki 600 milyon TL’lik büyük ikramiye hem bayilerimizi hem de müşterilerimizi heyecanlandırıyor. Geçen yıl olduğu gibi, büyük ikramiyenin tamamı dağıtılacak. Çekiliş sürecinde güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olduğunu biliyoruz ve bunu gönül rahatlığıyla müşterilerimize anlatabiliyoruz” dedi.

ÇEKİLİŞ 31 ARALIK’TA CANLI YAYINDA

Bu yılki çekilişin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olması. Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek

.Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık 2024 gecesi televizyondan canlı yayınlanacak. Çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden kolaylıkla öğrenilebilecek.