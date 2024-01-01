Yayınlanma: 01.01.2024 - 10:00

Güncelleme: 01.01.2024 - 10:00

2024 yılına girilmesinin ardından Milli Piyango çekilişlerinin sonuçlarının ne olduğu ve hangi biletlere çıktığı yurttaşlar arasında merak konusu oldu. Peki, Milli Piyango sonuçları nereden öğrenilir? Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak?

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Aralık 2023 tarihinde gün içerisinde Milli Piyango 2024 Yılbaşı Özel Çekilişi başlayacaktır. İlk olarak amorti rakamları ve daha küçük tutarlar için şanslı numaralar belli olacak. Günün ilerleyen saatlerinde ise büyük ikramiye için çekiliş gerçekleşecek ve dev ikramiyenin hangi bilet numaralarına isabet ettiği canlı olarak yayınlanacaktır.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango bileti aldığınızda üzerinde seri numarası olduğunu göreceksiniz. Bu sayılar bilete özeldir ve çekilişler gerçekleştirildiğinde bu rakamlar üzerinden kazanan şanslı numaralar belli olmaktadır. Biletlerin üzerinde yer alan seri numarasının son rakamına göre ve 2, 3, 4, 5 ile 6 bilen rakamlarına göre ikramiye tutarları değişmektedir. Büyük ikramiye, amorti ve teselli ikramiyesi bunlar üzerinden belirlenmektedir. Milli Piyango 2024 Yılbaşı Özel Çekilişi gerçekleştikten sonra bilet sorgulama işlemleri için iki farklı yöntem mevcuttur. Bunlardan bir tanesi Milli Piyango resmi sitesinde bilet numarası girerek, sorgulama motoru (programı) ekranı üzerinden biletsorgulama yöntemidir. Bir diğer yöntem ise sıralı tam liste üzerinden bilet numaranızı arayarak bulma yöntemidir.