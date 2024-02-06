Milli Savunma Bakanı Güler, Irak'a gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 10:02
Milli Savunma Bakanı Güler, Irak'a gitti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ziyarete ilişkin şu ifadeler kullanıldı. 

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.”


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