Milli Savunma Bakanı Güler, Irak'a gitti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ziyarete ilişkin şu ifadeler kullanıldı.
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.”
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