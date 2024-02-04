Taksi ücretini ödemeyip şoföre saldıran kadın serbest bırakıldı
Üsküdar'da 285 lira taksi ücretini ödemeyen ve şoföre tekmeler savuran kadın yolcu J.S.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, geçen cuma günü saat 22.15 sıralarında Acıbadem Mahallesi'nde bir cadde üzerinde meydana geldi.
J.S.S. isimli kadın yolcu, bindiği taksiden 285 lirayı ödemeden indi. Ücreti ödemek istemeyen müşteri ve taksi şoförü Ahmet Hakan Dinçer arasında tartışma çıktı.
TEKMELER SAVURDU
Müşteriden ücretini alamayan şoför Dinçer, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetmeye başladı. Şoförün "Taksimetre ücretini öder misin? Bunu yayınlayacağım" demesi üzerine kadın müşteri ise "Telefonu kapat, sil, ödeyeceğim" diyerek Dinçer'e tekmeler savurdu.
Taraflar, çevredeki yurttaşların müdahale etmesiyle sakinleşirken o anlar taksi şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
SERBEST BIRAKILDI
Bugün gözaltına alınan kadın yolcu J.S.S. Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli imza atmak şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.
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