Milli Savunma Bakanı Güler, ‘küresel güç olma’ vizyonunun bir parçası olduğunu bildirdi: Nükleer denizaltı tasarlanıyor

Milli Savunma Bakanı Güler, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel’in soru önergesine yanıt verdi. Güler, Türkiye’nin farklı sektörlerde savunma sanayiini genişleterek deniz gücünü artırmayı, ayrıca uzun menzilli ve yüksek tespit edilmezlik özelliklerine sahip denizaltıların inşasını hedeflemekle birlikte halihazırda nükleer enerji ile çalışan denizaltı tasarımı, üretimi ve fizibilite çalışması için öngörülen “bir zaman çizelgesinin” mevcut olduğunu belirtti.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Türk Deniz Kuvvetleri’nin nükleer tahrik teknolojisi konusunda, başta NATO ülkeleri olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerle iş birliğine açık olduğuna işaret eden Güler, tüm platformlarda olduğu gibi Nükleer Tahrikli Denizaltı Projesi’nde de yerli ve milli teknolojiyi kullanmak üzere çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. Güler, kuvvetlerimizin harekât ihtiyaçlarının, Türkiye’nin milli askeri stratejisi doğrultusunda, çevre denizler ve bölgemize yönelik tehdit analizi ile politik-askeri konjonktür çerçevesinde belirlendiğini bildirdi.

‘KÜRESEL GÜÇ OLMA VİZYONU’

“Yapılan analizler çerçevesinde oluşturulan tehdit değerlendirmesi ve ülkemizin stratejik hedefleriyle uyumlu platform seçimi, projelendirme aşamasının temelini oluşturmaktadır” diyen Güler, şöyle devam etti:

“Yürütülmekte olan Milli Denizaltı (MİLDEN) ve Nükleer Denizaltı (NÜKDEN) projeleri kapsamında milli tasarıma sahip denizaltı ile nükleer tahrikli denizaltı inşa etme hedefi, ülkemizin Doğu Akdeniz ve çevre denizlerdeki bölgesel tehditlere karşı caydırıcılığı artırma ve küresel güç olma vizyonunun bir parçasıdır.”