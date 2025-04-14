Milli Savunma Bakanı Güler'den 'SDG' açıklaması: Türkiye’nin beklentileri iletildi
Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye'de kurulan hükümetin SDG ile yaptığı anlaşmaya ilişkin ''Türkiye’nin beklentileri ve çekinceleri muhataplara açık bir şekilde iletilmiştir'' açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye'de kurulan hükümetin SDG ile yaptığı anlaşmaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Güler şu ifadeleri kullandı:
"Yeni Suriye Hükûmeti ile SDG arasında varılan mutabakat kapsamında belirli bölgelerdeki çekilme ve devir süreci dikkatle izlenmektedir. Bu noktada Türkiye’nin beklentileri ve çekinceleri muhataplara açık bir şekilde iletilmiştir."
Etiketler: #Milli Savunma Bakanı #türkiye
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