Milli Savunma Bakanı Güler'den 'SDG' açıklaması: Türkiye’nin beklentileri iletildi

Yayınlanma: 14.04.2025 - 12:50

Güncelleme: 14.04.2025 - 12:50

Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye'de kurulan hükümetin SDG ile yaptığı anlaşmaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Güler şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Suriye Hükûmeti ile SDG arasında varılan mutabakat kapsamında belirli bölgelerdeki çekilme ve devir süreci dikkatle izlenmektedir. Bu noktada Türkiye’nin beklentileri ve çekinceleri muhataplara açık bir şekilde iletilmiştir."