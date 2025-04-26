Milli Savunma Bakanı Güler’in şehit Day ile ilgili sözlerine İYİ Parti’den tepki: ‘Milletimizden özür dileyin ve istifa edin’

Yayınlanma: 26.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2025 - 08:24

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’ın şehit düşmesine ilişkin kullandığı “Bu arada dün bir dron atıyorlar, dron da geliyor bizim mehmetçiğe çarptı ve sonra hastaneye götürdük kurtaramadık ama şehit oldu” ifadeleri, İYİ Parti’nin tepkisine neden oldu.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, “Sayın Bakan’a sesleniyorum: Bu ülke, evladını toprağa verdiğinde metanetini korur ama vurdumduymazlığa asla sessiz kalmaz. Şehitlerimizin aziz hatırasına saygısızlık eden bu ifadeleri derhal düzeltin, milletimizden özür dileyin ve istifa edin” dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'nin açılışının 105. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 22 Nisan’da terör örgütü PKK’nın saldırısında ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’ın tedavi gördüğü hastanede şehit olmasının anımsatılması üzerine Güler, “Terörsüz Türkiye konusunda, biz bunu sürdürebilmek için devam ediyoruz. İnşallah da Terörsüz Türkiye’ye ulaşacağız. Bu arada dün bir tane dron attılar, o da bizim Mehmetçiğe çarptı ve hastaneye götürdük. Kurtaramadık şehit oldu, Allah rahmet eylesin” dedi. Güler’in sözlerine kamuoyunun tepkisi çığ gibi büyürken bir tepki de İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş’tan geldi. Karakaş, “Böyle bir açıklama yapan bakana yazıklar olsun. ‘Bir tane drone attılar, o da Mehmetçiğe çarptı’ diyor Bakan Güler. Bu dronu kim attı?” ifadelerini kullandı.

‘ŞEHİTLERİMİZ ‘RAKAM’ DEĞİL!’

“Bu, bir acıyı paylaşmak değil; bu vatan uğruna şehit olmuş Mehmetçiğimize saygısızlıktır” diyen Karakaş, “Her şehit, bu milletin bağrına saplanmış bir hançerdir. Bu milletin evlatları can verirken, onların aziz hatıralarına bu kadar lakayıt, bu kadar hissiz yaklaşmak asla kabul edilemez. Şehitlerimiz ‘rakam’ değil, ‘tesadüfen vurulanlar’ hiç değil” tepkisini gösterdi. Karakaş, “Bu açıklamalar, devlet ciddiyetiyle bağdaşmıyor; güvenliğimizin sorumluluğunu üstlenenlerin sorumluluk bilincini de sorgulatıyor” diye konuştu.

Bakan Güler’e seslenen Karakaş, “Bu ülke, evladını toprağa verdiğinde metanetini korur ama vurdumduymazlığa asla sessiz kalmaz. Şehitlerimizin aziz hatırasına saygısızlık eden bu ifadeleri derhal düzeltin, milletimizden özür dileyin ve istifa edin” ifadelerini kullandı.