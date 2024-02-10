Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası yaşamını yitirdi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler yaşamını yitirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler yaşamını yitirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Fikret Güler'in cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nden kaldırılacak.
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