Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 11:11
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası yaşamını yitirdi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler yaşamını yitirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fikret Güler'in cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nden kaldırılacak.


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