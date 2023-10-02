Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'daki bombalı saldırının ardından Kuzey Irak'taki hedeflere hava harekatı yapıldığını duyurdu

Yayınlanma: 02.10.2023 - 06:57

Güncelleme: 02.10.2023 - 06:58

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Ankara’da İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde pazar günü düzenlenen bombalı saldırının ardından, Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'taki hedeflere hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında saat 21:00'de düzenlenen operasyonda 20 hedefin vurulduğu belirtilirken, "Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatları icra edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, mağara, sığınak, barınak ve depoların hedef alındığı belirtildi.

Pazar günü İçişleri Bakanlığı önündeki bombalı saldırıyı, PKK’nın askeri kanadı Halk Savunma Merkezi üstlenmişti.

Saldırıda yer alan 2 saldırgandan biri üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi, diğeri güvenlik güçlerince öldürüldü. Saldırıda 2 polis yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya daha sonra, yaralanan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı gün Meclis'te yaptığı konuşmada, "Bu sabah, emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır" demişti.

Akşam saatlerinde PKK’nın askeri kanadı Halk Savunma Merkezi, örgüte yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı üzerinden yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi. Yapılan açıklamada saldırıyı Ölümsüzler Taburu’na bağlı bir timin gerçekleştirdiği duyuruldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili adli soruşturmanın geniş çaplı şekilde sürdürüleceğini söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açılış konuşmasında, "Bu terör saldırıları sadece o saldırıyı yapan birkaç kişiden ya da bu saldırının arkasında görünür ya da görünmez örgütlerden ibaret değildir. Terör saldırılarının arkasında onlara silah desteği veren lojistik destek veren siyasi destek veren birtakım güçlerin olduğunu gayet iyi biliyoruz" dedi.

Kurtulmuş, "Türkiye asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır" diye konuştu.

Saldırı sonrası TBMM'de güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Meclis yerleşkesine girişlerde kontroller artırılırken, araç girişlerine de sınırlama getirildi.