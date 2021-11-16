16 Kasım 2021 Salı, 21:47

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı’nın 2020 yılı kesin hesap ve 2022 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde gerginlik yaşandı. Görüşmeler sırasında komisyonda söz isteyen olmadığı için Komisyon’un AKP’li Başkanı Cevdet Yılmaz, soru cevaba geçti. Kısa bir süre sonra solan gelen HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Yılmaz’ın yanına giderek söz istediğini söyledi.

Yılmaz, defalarca ‘Söz hakkı isteyen var mı’ diye sorduğunu, söz isteyen olmayınca da soru cevaba geçtiğini belirtti. Bunun üzerine AKP’li ve HDP’li milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmesinde söz hakkı tartışması — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 16, 2021

Tartışmanın ardından usul üzerine söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Bugüne kadar hiçbir bütçemiz saat 6’dan önce bitmedi sayın başkan ve eğer ki bizim eksikliğimiz varsa bugün grup toplantıları vardı biliyorsunuz” diye konuştu. Yılmaz da “Bütçede çalışanlar gitmiyor biliyorsunuz” dedi.

Paylan, “Meclis’te sonuç olarak kurallar var, teamüller de var. Hepimizin bir eksikliği olabilir, sizin de bir eksikliğiniz olabilir, bizlerin de bir eksikliği olabilir. Yarın AK Partili arkadaşlarımızın da olabilir. Bu anlamda, bir ara verip bir telefon açmaya bakarken mesele, 'Ben bitiriyorum, soru-cevaba geçiyorum' demek doğru olmamıştır sayın başkan. Bakın, biz birbirimizin rakibiyiz, yalnızca yani uyarmak başkanın da görevi olabilir, bir uyarıdır. Bunu eksiklik olarak görürüm sayın başkan. Talebimi söyleyeyim, bu konuda konuşmalara devam etme yönünde bir irade ortaya koymanız gerekir" eleştirisinde bulundu.

ARI: İLK DEFA BÖYLE BİR KOMİSYON SÜRECİNİN TAMAMLANACAĞINA ŞAHİDİZ

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı da "Sayın başkanım, ben de benzer şeyler söylemek isterim, çünkü zaman zaman oylama nedeniyle AK Parti'ye mensup arkadaşlarımızın buradan ayrılma durumu olduğunda sizin ara verdiğinizi biliyoruz. Biz, burada daha erken saatlerde ilk defa böyle bir komisyon sürecinin tamamlanacağına şahidiz" tepkisi gösterdi.

AYDEMİR: ZORLA KİMSEYİ KONUŞTURAMAYIZ

AKP Manisa milletvekili Uğur Aydemir ise "Biz, Meclis kampüsünün en uzak yerinden beş dakikada buraya intikal edebiliriz. Kimse yok dediniz. Sizin olmayışınız, kimse yok anlamına gelmiyor. Siz yoktunuz ama arkanızdaki arkadaşlarınız burada mevcutlardı. CHP'den de arkadaşlarımız buradaydı, İYİ Parti'den de arkadaşlarımız buradaydı. Şimdi başkanımızın defaten 'Arkadaşlar söz almak isteyen var mı', zorla da kimseyi konuşturamayız" dedi.

KATIRCIOĞLU: PROTESTO EDİYORUM, DOĞRU BULMUYORUM

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, “Bir centilmenlik gerekir burada. Durumu görüp sayın başkan beş dakika ara verebilirdi. Biz sayın Bakan’ın bütçesi ile ilgili ne düşünüyoruz, bu hiç mi ilgilendirmiyor sizi? Bu gerçekten bize yakışmıyor, size hiç yakışmıyor. Protesto ediyorum, doğru bulmuyorum” diyerek tepki gösterdi.

Komisyon Başkanı Yılmaz, "Eskiden her zaman 6-7 saat sürerdi bakanlıklar. Eski birkaç yıl önceki standartlardaki bir görüşme oldu. Son dönemlerdeki görüşmelerimiz daha uzun oluyor. Orda haklısınız. Kimsenin konuşmasını kısıtlaması gibi bir niyetimiz yok. Sadece Plan Bütçe’yi çalıştırıyoruz” dedi.