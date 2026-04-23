Milli Savunma Bakanlığı'ndan '23 Nisan' klibi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin klip paylaşıldı.

Paylaşımda, "Kendi küçük, kalbi büyük çocuklarımız. Ufuklardaki her izimiz, size bıraktığımız hür yarınlarımızın imzasıdır. İstikbal göklerde, umut sizin gözlerinizdedir. '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile vatanımız için korkusuzca mücadele eden tüm kahramanlarımıza minnet ve saygıyla" ifadelerine yer verildi.

Klipte ise şarkıcı Şenay'ın seslendirdiği 'Hayat Bayram Olsa' şarkısıyla beraber, Mehmetçik ile bir araya gelen çocukların askeri araçlara binerken görüntüleri yer aldı.