Milli Savunma Bakanlığı'ndan '15 Temmuz' mesajı: Vatanımıza göz diken FETÖ terör örgütünün hainliklerini unutmadık, unutmayacağız

Yayınlanma: 15.07.2024 - 09:13

Güncelleme: 15.07.2024 - 09:13

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Vatanımıza ve demokrasimize göz diken FETÖ terör örgütünün hainliklerini unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. FETÖ’cü hainlere geçit vermeyen kahraman milletimizi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçek evlatlarını saygıyla selamlıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.