Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsveç’in NATO’ya üyelik sürecine ilişkin açıklama

Yayınlanma: 06.07.2023 - 13:34

Güncelleme: 06.07.2023 - 13:34

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, düzenlenen basın toplantısında İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ve Tahıl Koridoru Girişimi’ne yönelik açıklamalarda bulundu.

Aktürk, 17 Temmuz’da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasına yönelik Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna yetkilileri ile temasların Dışişleri Bakanlığı ile koordineli devam ettiğini açıkladı. Tahıl koridoruna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aktürk, 32 milyondan fazla tahılın binden fazla gemiyle Ukrayna limanlarından taşınarak dünya pazarlarına ulaştığını aktardı.

“KOORDİNELİ DEVAM ETMEKTEDİR”

Türkiye'nin "Tahıl Anlaşması"nın yeniden uzatılması başta olmak üzere, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirten Aktürk, "17 Temmuz’da süresi dolacak olan Tahıl Girişiminin uzatılmasına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir" dedi.

“ÇEKİNCELERİMİZİN NE KADAR HAKLI OLDUĞUNUN BİR GÖSTERGESİ”

Aktürk, İsveç'in NATO üyelik başvurusuna ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"İsveç’in Finlandiya’da olduğu gibi Madrid Zirvesi’nde verilen taahhütlerini somut olarak yerine getirdiği, buna milletimiz ve Meclisimiz ikna olduğu takdirde, üyeliğine onay verilmemesi için bir neden bulunmadığını vurgulamakta yarar görüyoruz. Ancak bu olumlu tutumumuza rağmen, Kurban Bayramı’nın ilk günü yaşanan Kur’an yakma eylemi, bu süreçteki çekincelerimizin ne kadar haklı olduğunun bir göstergesidir. Sözde 'ifade özgürlüğü' adı altında kutsal değerlerimize yönelik bu aşağılık saldırıyı kınıyoruz. Mevcut şartlar altında bir kez daha hatırlatmak isteriz ki İsveç’in NATO üyeliği hususu yüce Meclisimizin takdirindedir. Aynı zamanda bu husus kamuoyumuz tarafından da yakından takip edilmektedir."