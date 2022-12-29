Milli sporcu Yavuz Aktunç, oynadığı 'Ali Çevlik' adlı sinema filminin yapımcıları ile davalık oldu.
Milli sporcu Yavuz Aktunç, çekimlerinin bir kısmı Bingöl'de gerçekleştirilen Ali Çevlik adlı filmde rol aldı. Aktunc, anlaşma koşullarının dışına çıkıldığı ve kendisine oyunculuk ücreti ödenmediği gerekçesiyle yapımcıya alacak davası açtı.
Yavuz Aktunç çekimleri İstanbul ve Bingöl’de gerçekleşen Ali Çevlik sinema filmi için anlaştığı ücreti alamadığı gerekçesiyle yapımcı hakkında Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nde alacak davası açtı.
Yapımcılığını Baran Mayda, Mahmut Baldemir ve Erkan Bektaş’ın yaptığı Ali Çevlik film çekimi için sözlü olarak anlaşan Aktunç, film çekimlerinin bitmesine rağmen kendisine vadedilen oyunculuk ücretini alamadı.
Milli sporcu, oyunculuk karşılığı anlaştığı ücretini almak için girişimlerde bulununca da tehditlerle karşılaştığını belirterek hakkını hukuki zeminde aramaya koyuldu.
'UZUN SÜRE OYALANDIM'
Mahkemeye başvuran Aktunç, “Baran Mayda ile 4 gün için 25 bin TL'ye anlaştım. Fakat çekimler 4 gün değil 16-17 gün sürdü. Bu süre zarfında spor salonum da kapalı kaldı. Baran Mayda, maddi zararımı karşılamak bir yana anlaştığımız ücreti de ödemedi. Beni uzun süre oyaladı, baskı kurmaya çalıştı. Ben de konuyu mahkemeye taşıdım” dedi.
'TEHDİT EDİLDİM"
Aktunç, yapımcı Baran Mayda’nın kendisini başka kişiler aracılığıyla rahatsız ettiğini sözlerine ekledi ve şöyle konuştu: "Bazı telefonlar geliyor. 'Arkamızda devlet bakanı var, ne diyorsak onu yap. Yoksa senin işin çok zor' diye tehditler savuruyorlar. Aktunç, tehditlerin Mayda'nın menajeri Ulfi Dağcı'dan geldiğini söyledi.
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