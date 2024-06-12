Kevin Spacey, beş parasız kaldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Yayınlanma: 12.06.2024 - 14:40

Güncelleme: 12.06.2024 - 14:40

House of Cards’ın yıldızı ve iki Oscar ödüllü ünlü ABD’li oyuncu Kevin Spacey, Piers Morgan ile yaptığı 90 dakikalık röportajda, çok sayıda cinsel taciz suçlamasının hedefi olup gözden düşmesi ve beş parasız kalması hakkında konuştu.

EVİNE HACİZ KONULDU

Spacey, milyonlarca dolarlık mahkeme borçları nedeniyle bu hafta Baltimore'daki evine haciz konulacağını ve açık arttırmayla satılacağını olduğunu açıkladı. Ardından gözyaşlarına boğuldu.

Spacey’e iflasla karşı karşıya olup olmadığı sorulduğunda, ”Birkaç kez iflas başvurusunda bulunacağımı düşündüm ama en azından bugün itibariyle bunu atlatmayı başardık" yanıtını verdi.

”EPSTEİN ADASINA UÇTUM”

Ardından Spacey, Jeffrey Epstein'ın jetiyle eski Başkan Bill Clinton ve bir grup genç kızla Epstein adasına uçtuğunu itiraf etti.

Spacey, faili olduğu cinsel taciz olaylarını anlatırken ”kötü davrandım” ifadesini kullandı. Bunun üzerine Morgan, tam olarak neyi kastettiğini sordu ve Spacey, "Sınırları zorlamak. Çok eli açık olmak. Birine, o anda istemediği halde cinsel olarak dokunmak" diyerek yanıtladı.

Ünlü aktör, davranışlarının rızaya dayanıp dayanmadığı sorusuna ise "istemediklerini bildirmeleri gerektiğini, o zaman durabileceğini ve kibar olduğunu” söyleyerek yanıt verdi.

”HESAP VERMEYE HAZIRIM”

Ayrıca Spacey, geçmişteki bazı davranışlarının kötü olduğunu kabul ederek hesap vermeye hazır olduğunu belirtti.

Spacey ilk kez 2017 yılında, henüz 14 yaşındayken Spacey tarafından "baştan çıkarılmaya çalışıldığını" iddia eden Anthony Rapp tarafından suçlanmıştı. Rapp'in iddiaları daha sonra 2022 yılında bir Manhattan mahkemesi tarafından düşürüldü.

ABD’li aktör hakkında 2008'de bir erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla açılan dava ise devam ediyor.