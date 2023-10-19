Milli yas nedeniyle hangi etkinlikler iptal edildi? Milli yas nedeniyle konserleri iptal mi edildi? Konser ve tiyatrolar kaç gün iptal edildi?

Yayınlanma: 19.10.2023 - 10:54

Güncelleme: 19.10.2023 - 10:54

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi. Peki, Milli yas nedeniyle hangi etkinlikler iptal edildi? Milli yas nediyle konserleri iptal mi edildi? Konser ve tiyatrolar kaç gün iptal edildi?

MİLLİ YAS NEDENİYLE HANGİ ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İBB-Kültür ve Kültür AŞ imzalı açıklamada, "Gazze'de birçok sivilin ölümüne sebep olan insanlık dışı saldırılar nedeniyle 18-19-20 Ekim tarihlerinde İBB Kültür mekanlarımızda düzenleyeceğimiz konserlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Enka Sanat'ta bugün "Cumhuriyet Turnesi: Ayşedeniz" ve 20 Ekim'de düzenlenecek Güvenç Dağüstün ve Burçin Büke konseri de ileri bir tarihe ertelendi.

TİYATROLAR İPTAL Mİ EDİLDİ?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından planlanan etkinlikler durduruldu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki hastanede bulunan sivillere yönelik düzenlediği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilecek 3 günlük Ulusal Yas süresince, Bakanlığımıza bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzce planlanan etkinliklerimiz durdurulmuştur" denildi.